Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«

Kljub temu da zadnje čase nista bila pogosto v stikih, ga je novica strla.
N. P.
07.08.2025 ob 10:55
Pavel Rupar, predsednik stranke Glas upokojencev, se je na svojem facebook profilu danes zjutraj poklonil prijatelju in politiku Sašu Lapu, ki je preminil po bitki z rakom na pljučih.

»Prelepo se je zbuditi v nov dan, ki te zjutraj s soncem predrami, in si na hitro popraviš načrte, narejene zvečer preteklega dne ... Ja, danes sem imel v mislih pogledati v gozd, morda najdem kakšno gobico, na obisk k starejši gospe, ki me je povabila na kavico,« je začel in razkril, da ga je kmalu po jutranjem miru popolnoma sesula žalostna novica: »Zajokal sem in za hip obmolknil ... Umrl je poslanec in prijatelj Sašo Lap.« 

Kljub temu da zadnje čase nista bila pogosto v stikih, ga je novica strla. Rupar pravi, da je bil Lap »neverjeten borec«, ki je prestal »nadčloveške napore« z več operacijami in težavami. »Vidno se je spreminjal, ampak vztrajal, se boril in živel ... Pred časom sva se menila celo, da bi pomagal stranki na volitvah, imel je neverjetno voljo, a Bog je želel drugače,« je zapisal žalostno.

Rupar je razkril, da bo dan kljub vsemu preživel v naravi – v tišini, med mislimi in molitvijo. »Načrtov tega lepega, sončnega dne ne bom spreminjal. Grem v naravo, tam se bom lahko pogovarjal z mislimi, zmolil in se zahvalil Sašu – za vse dobro, za to, da sva se srečala, da je vzor moči in volje,« pa tudi za »spoznanje, da je vse minljivo.«

Zaključil je s čustvenim slovesom: »Sašo moj dragi, počivaj.«

