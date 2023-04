Umrl znan pantomimik, ki se ga vsi spomnite iz oddaj za otroke

Iz Združenja dramskih umetnikov Slovenije so sporočili, da je umrl priznani gledališki umetnik, igralec in pantomimik Andrés Valdés y Fuentes. Star je bil 86 let.

Dolga leta je bil prvi in edini pantomimik v Sloveniji.

Gledališčnik, rojen v Havani na Kubi, ki je prišel v Slovenijo na povabilo in tukaj našel svoj novi dom.

Sprva plesalec in igralec s končano igralsko akademijo, nato mojster pantomime, s katero se je začel ukvarjati v Mehiki. Dokončno se je pantomimi posvetil v Parizu, kjer se je učil in izpopolnjeval pri legendah te zvrsti, Etiennu Decrouxu in Marcelu Marceauju - nekaj časa je bil tudi Marceaujev asistent. Mimi in pantomimi je posvetil vse življenje, ustvarjalne vrhunce pa je dosegel v Sloveniji, kamor je prišel leta 1964.

Andres Valdes, 2009. FOTO: Ljubo Vukelič, Delo

Desetletje je bil izredni predavatelj na AGRFT-ju, Baletni šoli v Ljubljani in lastnem Studiu za pantomimo. Poleg pedagoškega dela se je intenzivno ukvarjal z ustvarjanjem za otroke. Ustvaril je vrsto predstav za odrasle, predšolsko, šolsko in srednješolsko mladino. Pravljice iz Bele dežele, Gospodično Semfino in gospoda Mima, Šlik-šlak in nikoli šluk ter Pravljico o črtastem princu. Nastopal je v več televizijskih oddajah, predvsem otroškega in mladinskega programa TV Ljubljana in igral v filmih in serijah.

Ustvaril je tudi več uspešnih predstav za odrasle, kot so: Črno-belo, Malo za šalo malo zares, Duete in kot rezultat njegove pedagoške uspešnosti predstavo Tišina, smejemo se!

Leta 2010 je prejel nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije za življenjsko delo.

Decembra 2017 mu je Svetovna organizacija za pantomimo (World Mime Organisation) izročila nagrado za izjemni prispevek k umetnosti pantomime.

Iz tretjega zakona ima hčerko Urško (1982), v zdajšnjem četrtem zakonu z asistentko in sodelavko Jano Kovač Valdés, ki se mu je pridružila 1982 pa ima hčerko Veroniko (1992).