Umrl zaslužni profesor Vladimir Osolnik

Slovenska znanstvena in akademska skupnost je izgubila izjemnega učitelja in raziskovalca. V sredo, 6. avgusta, je umrl zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Vladimir Osolnik, eden največjih poznavalcev južnoslovanskih književnosti in cenjen slavist. Od njega so se poslovili v torek, 12. avgusta, na Novih Žalah v Ljubljani, so sporočili njegovi kolegi z Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani.

Učitelj z nesmrtnim studencem znanja

Ob slovesu so njegovo delo pospremili z mislijo iz Njegoševe pesnitve Luč mikrokozmosa:

»O, preblagi tihi mi učitelj!

To je sladka sveta bistra voda

s tvojega nesmrtnega studenca!«

Profesor Osolnik je desetletja predano deloval na Oddelku za slovanske jezike in književnosti ter kasneje na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete. Svoje študente je vodil k razumevanju kultur brez ideoloških omejitev, jim pomagal oblikovati neodvisne poglede ter jih opremil z bogatim literarnozgodovinskim znanjem, pišejo njegovi kolegi.

Most med kulturami in jeziki

Njegovo znanstveno-raziskovalno delo je bilo zaznamovano s proučevanjem specifik južnoslovanskega prostora, še posebej ga je privlačilo delo Petra II. Petrovića Njegoša. Obenem pa je ohranjal širši slavistični pogled in se ukvarjal tudi z jezikoslovjem ter prevodoslovjem. Svoja dognanja je predstavil na številnih mednarodnih konferencah, kjer je vzpostavljal dragocene akademske in kulturne vezi.

Kot mentor diplom, magistrskih nalog in doktorskih disertacij je mladim odpiral poti v znanstveni svet ter jih spremljal na mednarodna srečanja. Njegov vpliv je segal tudi izven univerzitetnih zidov – s strokovnimi nasveti je obogatil programe kulturnih društev doma in v tujini.

Zapustil trajen pečat

Sodelavci so ob njegovi 70-letnici leta 2018 izdali znanstveno monografijo Beseda premosti čas in prostor, v kateri so zapisali, da je njegovo delo »premoščalo čas(e) in prostor(e)«.

Dragi Mirko, kot so ga klicali bližnji kolegi, neizmerno ga bodo pogrešali njegovi študenti, sodelavci in prijatelji. Njegova zapuščina pa bo ostala – kot most med jeziki, kulturami in ljudmi, so ob slovesu zapisali njegovi kolegi slavisti,