Žaluje tudi Janez Janša: Izjemni um, ponosni Slovenec, vedno pogumen. Bog mu daj večni mir

Poslovil se je dr. Dušan Petrač, ugleden znastvenik, ki je študij fizike končal na Univerzi v Ljubljani, doktoriral pa na Univerzi Kalifornije v Los Angelesu.

Dušan Petrač, slovenski fizik. FOTO: Leon Vidic, Delo

Do upokojitve leta 2012 je bil zaposlen v Laboratoriju za reaktivni pogon ameriške vesoljske agencije NASA v Pasadeni. NASA mu je podelila naziv »Ambasador Osončja«. Bil je tudi častni član Inženirske akademije Slovenije in častni meščan Kranja. V vseh letih bivanja v Ameriki je redno je obiskoval rodno Slovenijo, kjer je ob prilikah tudi predaval na šolah, fakultetah in inštitutih.

Petrač je bil tudi član Slovenske demokratske stranke. Janez Janša, prvak stranke, je prek tviterja izrekel sožalje vsem njegovim sorodnikom.