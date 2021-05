Umrl ugledni slovenski zdravnik, kolegi se poslavljajo od njega

Prof. dr. Martin Tonin. FOTO: Roman Šipić, Delo



Predstojnik KO za travmatologijo je postal 1997. Takoj je začel uvajati subspecialne time. Da bi se izognil drobljenju stroke, je zahteval, da pred usmeritvijo vsak travmatolog odlično obvlada urgentno in splošno travmatologijo. Ta pristop se je izkazal za zelo uspešnega in danes je večina velikih travmatoloških oddelkov v Evropi organizirana prav na tak način. Ker je vedel, da za spremembe potrebuješ nove ljudi, je v kratkem času zaposlil več specializantov, ki danes tvorijo hrbtenico subspecialnih dejavnosti na KO za travmatologijo. Od leta 2004 do 2010 je bil tudi strokovni direktor Kirurške klinike UKCL.



Profesor Tonin je verjel v načelo “pusti in pusti živeti”. Vendar ne v anarhičnem smislu. Mlajšim kolegom je pustil, da so razvijali svoje talente in stroko, pri tem pa nas je nevsiljivo usmerjal in spodbujal. Kdaj nam je bil poleg šefa tudi kot oče. Poslušal je naše težave in se odkrito veselil prav vsakega našega uspeha. Kot se je veselil tudi vsakega novega dneva, nikoli se ni pritoževal. Zato je bil profesor Tonin tudi odličen organizator. Organiziral je na desetine domačih in tujih travmatoloških srečanj, višek njegove organizacijske kariere pa je bila organizacija Evropskega kongresa travmatologije in urgentne kirurgije leta 2006 , nekaj let pred pokojem. Takrat je 800 predavateljev iz celega sveta in več tisoč udeležencev dobesedno okupiralo Cankarjev dom in Ljubljano. Poleg odličnega vsebinskega dela (predavanja so potekal vzporedno v sedmih predavalnicah), so bili nepozabno organizirani tudi ob kongresni dogodki, od vrhunskih koncertov do kulinarike.



Dragi naš profesor Tonin, sodelovanje s teboj je bil res izziv in doživetje. Hvala, da smo lahko skupaj s teboj razvijali slovensko travmatologijo. Vedi, da smrt lahko konča življenje, ne more pa končati prijateljstva in spomina.

