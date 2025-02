Umrl slovenski podjetnik, ki je kupil znamenito Pahorjevo katrco

Z Občine Dravograd so sporočili, da se »z globoko žalostjo poslavljajo od Jožefa Fratarja, častnega občana Občine Dravograd, predanega podjetnika, vizionarja in dobrotnika, ki je s svojim delom pustil neizbrisen pečat v gospodarstvu in skupnosti«.

Njegova podjetniška pot se je začela leta 1979, ko je v domači garaži tudi s pomočjo žene Marije postavil temelje uspešnega podjetja. S predanostjo in znanjem je premagal številne izzive ter ustvaril podjetje, ki je postalo prepoznavno tudi na mednarodnem trgu. Kasneje so vodenje prevzeli njegovi sinovi Aleksander, Zlatko in Jože, ki so nadaljevali njegovo vizijo in uspešno širili družinsko podjetje, navajajo.

Jožef Fratar ni bil le podjetnik, temveč tudi dober človek. »Njegova dobrodelnost in skrb za sočloveka sta segali daleč prek meja podjetja. S številnimi donacijami je pomagal lokalnim društvom, organizacijam in posameznikom v stiski. Vrhunec njegove humanitarnosti je bila akcija Katra – 2. krog, s katero je skupaj z družino zbral neverjetnih 335 tisoč evrov za dobrodelne namene, za kar so prejeli najvišje priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za Koroško«.

Aleksander, Zlatko in Jože Fratar, bratje s Koroške, so v dobrodelni akciji Katra zbrali 275 tisoč evrov. Foto: Osebni arhiv

Za svoje delo in prispevek skupnosti je prejel številna priznanja, med njimi priznanje Občine Dravograd za poslovno uspešnost, nagrado Agencije za poslovne raziskave Ljubljana ter vpis v zlato knjigo slovenskih podjetnikov.

Leta 2017 je bil nagrajen z zlatim grbom Občine Dravograd, največje priznanje pa je prejel leta 2023, ko je postal častni občan Občine Dravograd.

»Jožef Fratar je bil zgled neomajne delovne etike, poslovne odličnosti in velikega srca. Njegova predanost družini, podjetju in širši skupnosti bo ostala nepozabna,« navajajo v občini Dravograd, kjer svojcem izrekajo globoko sožalje.