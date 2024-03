Umrl slovenski operni pevec, ki je prepeval med možgansko operacijo

V 49. letu starosti je umrl slovenski operni pevec Ambrož Bajec-Lapajne. Opernemu petju se je posvetil po študiju politologije. Petje je študiral na konservatoriju v Amsterdamu, kjer je leta 2008 tudi magistriral, kot solist pa je nastopal s številnimi orkestri in priznanimi ansambli.

Tenorist je imel dlje hude zdravstvene težave, ki so bile zanj tudi usodne. Leta 2015 je na youtubu objavil pretresljiv posnetek težke operacije na možganih, med katero je bil buden in je prepeval.

Z operacijo so mu takrat odstranili zelo agresiven rakav tumor, a se je bolezen vrnila. S tem, ko je med operacijo prepeval, je nevrološka ekipa nadzorovala sposobnost vokalizacije in poskušala preprečiti morebitne v nezavesti nezaznavne poškodbe možganov. Med posegom je prepeval svojo najljubšo melodijo v različnih oktavah. Izbral je pesnitev Gute Nacht Franza Petra Schuberta.

Najbolj dramatičen del operacije je bil, ko je Ambrož za trenutek nehal peti. Zdelo se je, da se bo vsak čas pogreznil v globoko nezavest, a se mu je uspelo zbrati in peti naprej. »Mislim, da mi je kirurg med operacijo za trenutek prekinil povezave v možganih tako, da nisem več mogel nadzorovati svojega jezika. Občutek je bil zelo čuden. A od tedaj je minilo že leto dni brez težav, tako da sem lahko nadaljeval poklicno kariero,« je takrat povedal pevec.

Na spletni strani Glasbene matice so ob njegovem koncertu 21. januarja 2019 zapisali, da je pevec znanje izpopolnjeval pri priznanih umetnikih, kot so Sarah Walker, Elly Ameling, Dietrich Henschel, David Wilson-Johnson, Jard van Nes, Edith Wiens, Bernarda Fink, Maarten Koningsberger, Rudolf Jansen, Helmut Deutsch in Irwin Gage. Veščin baročnega petja se je dodatno učil pri Dame Emmi Kirkby, Christopheu Roussetu, Monique Zanetti, Claron McFadden in Fredu Jacobsu. Kot iskan oratorijski pevec je redno nastopal na Nizozemskem in drugod po Evropi, kjer izvaja slogovno širok repertoar, segajoč od Bachovih pasijonov in kantat prek del Mozarta in Haydna do Orffove Carmina Burana.

Podobno intenzivno se je posvečal poustvarjanju samospevov. Od leta 2005, odkar je postal solist nizozemskega koncertnega združenja »Vrienden van het Lied« (Prijatelji samospeva), je pripravil več kot 80 recitalov. S pianistko Megumi Tanno je bil na turneji po Japonski in posnel zgoščenke s samospevi Roberta Schumanna. Dva recitala v domovini je posnel Radio Slovenija, pri založbi Brilliant Classics pa je izšel posnetek operete Les avontures du Roi Pausole (Pustolovščine kralja Pausolea) Arthurja Honeggerja, na katerem pod dirigentskim vodstvom Eda Spanjaarda interpretira vlogo Taxisa.

Med njegove večje operne vloge sodijo Pelej iz Debussijeve opere Pelej in Melisanda, Don Ottavio iz Mozartovega Don Giovannija, Lord Arturo iz Bellinijevih Puritancev ter Vitez de la Force iz Poulencove opere Pogovori karmeličank in naslovna vloga v operi Adonis J. S. Kusseja. V omenjenih in drugih operah je pel pod vodstvom dirigentov kot so Richard Egarr, Henrik Schaefer, Lucas Vis, Peter van Heyghen in Ed Spanjaard. Dejaven je bil tudi na področju sodobne komorne opere, saj je sodeloval pri krstnih izvedbah treh novih del. Leta 2016 je poustvaril naslovno vlogo Martinusa v operi Martine en Martinus nizozemske skladateljice Carlijn Metselaar.