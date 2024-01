Umrl sin legendarnega televizijskega voditelja

Če niste premladi, se verjetno spomnite legendarnega voditelja številnih televizijskih oddaj Mita Trefalta. Če se prav spomnimo, je bila njegova zadnja oddaja pred upokojitvijo Kolo sreče, ki jo je vodil skupaj s svojo hčerko Špelo Trefalt. Znani ertevejevec je umrl pred sedmimi leti, zdaj pa se je poslovil še njegov sin Andrej Trefalt. Star je bil 60 let.

dr. Špela Trefalt. FOTO: Zaplatil Igor

Sestra Špela, ki že leta živi v ZDA, mu je na družbneme omrežju Facebook namenila tale čustveni zapis:

»V svojih najljubših spominih ga vidim in slišim za klavirjem peti kakšno strastno italijansko: »O sole mio« ali »Volare«. Čeprav sem ga verjetno takega nazadnje videla skoraj 30 let nazaj, so spomini še vedno v živih barvah in stereo zvoku. Njegov glas te je kar odnesel ali pa posrkal vase! In tako, kot je on igral klavir, ga zame ni nihče.

Odkar sem v ZDA, me je rad podražil, da jaz študiram ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem, on ga pa živi. Res je znal najti bistvo: pri odnosih, pri delu, v življenju. Ni zapravljal časa niti denarja – ampak oboje je z veseljem delil z ljudmi, ki jih je imel rad in s tistimi, ki jih je življenje teplo.

Meni bo vedno v navdih in v spodbudo, da iz življenja izžamem čim več.

Mirno morje ti želim, dragi brat!«