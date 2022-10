Umrl priznani slovenski vinar

V 80. letu starosti je umrl lastnik največje vinske kleti v severovzhodnem delu Slovenije in lastnik blagovne znamke Puklavec Family Wines,Vladimir Puklavec. Kot poslovnež je obogatel v tujini, revija Manager pa ga je lani uvrstila na 55. mesto na lestvici najbogatejših Slovencev. Informacijo o njegovi smrti je na facebooku sporočil Rokometni klub Jeruzalem Ormož. »Pretreseni sporočamo žalostno novico, da nas je zapustil dolgoletni član, prijatelj, sponzor Vlado Puklavec. Brez tebe Vlado ne bo nikoli več tako, kot je bilo. Iskrena hvala za vso nesebično pomoč vsa ta desetletja,« so zapisali.

Poslovnež ormoških korenin Vladimir Puklavec je obogatel v tujini. Po končanem študiju je namreč odšel v Nemčijo, kjer je v nekaj desetletjih ustvaril globalni energetski imperij. Leta 2009 je prevzel ormoško in ljutomersko klet ter vinograde, katerih lastnik in najemnik je danes priznana vinska družba Puklavec Family Wines. Ta je eden največjih slovenskih izvoznikov vin. Njihova vina so med drugim v ponudbi več letalskih družb, v maloprodajnem sektorju pa so ustaljena v številnih velikih trgovskih verigah po svetu. Družba skupaj obdeluje 630 hektarov lastnih vinogradov, s čimer so po površinah največja slovenska klet.

Na letošnjem 48. ocenjevanju Vino Slovenija v Gornji Radgoni je vinska klet Puklavec Family Wines tretjič zapored in skupno šestič osvojila laskavi naziv vinar leta.