Umrl je poslanec Franc Kramar

V 61. letu starosti je umrl poslanec SAB. Vest o njegovi smrti so potrdili tudi v stranki. Kramar je bil zaradi bolezni na dolgotrajni bolniški odsotnosti. V državnem zboru ga bo nadomestila predsednica strankeKramar je bil po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir lesarstva, ki je sprva deloval v podjetju Lip Bled. V letih 1994–1998 in 2002–2018 je bil župan Občine Bohinj. Poslanec Stranke Alenke Bratušek v državnem zboru je postal leta 2018.Ob žalostni novici se je na twitterju odzvala predsednica stranke, v kateri je deloval, in družini izrekla sožalje.Ob novici, da je v 61. letu umrl poslanec SAB Franc Kramar, se poslanski kolegi od njega poslavljajo na družabnih omrežjih in družini ter prijateljem izrekajo sožalje. »Naj ti bo lahka slovenska zemlja, dragi Franc. Počivaj v miru,« je zapisal napa je dodal: »Spoštovani kolega Franc, hvala in zbogom.«Bil je član komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, član odbora za gospodarstvo, član odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, kot namestnik člana je deloval v preiskovalni komisiji o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM, d. d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v državni zbor 2018, bil pa je tudi član preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB.Več sledi.