Umrl nekdanji dolgoletni politik in poslanec SD

Pred dnevi se je v 85. letu starosti poslovil nekdanji politik Miran Potrč, poroča Dnevnik. Potrč je v dolgoletni poslanski karieri več let vodil poslansko skupino Socialnih demokratov.

Miran Potrč. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Maja 1968 je odšel v politiko in profesionalno deloval v ZKS ter v Zvezi sindikatov. V letih 1980–82 je bil član predsedstva Zveze sindikatov Jugoslavije ter v letih 1980–81 prvi predsednik Zveze sindikatov Jugoslavije z enoletnim mandatom, piše Wikipedija. V sedemdesetih letih je bil prvi predsednik sveta Univerze v Mariboru.

Ob uveljavitvi večstrankarskega sistema ni zamenjal stranke. Od ustanovitve SDP in ZLSD in sedaj Socialnih demokratov je med najaktivnejšimi in najvplivnejšimi člani stranke. Odgovoren je posebno za sodelovanje stranke s poslansko skupino in za uveljavljanje strankinih stališč v parlamentu.

22. marca 2009 je bil izvoljen za podpredsednika Socialnih demokratov (SD). Po politični upokojitvi je izdal spomine Klic k razumu.

Zadnja leta je z ženo Zdenko živel v domu za starejše v Notranjih Goricah.