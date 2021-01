Umrl legendarni slovenski novinar

Le nekaj dni pred svojim 69. rojstnim dnem je umrl nekdanji dolgoletni sodelavec in vrhunski novinar Dela, poroča omenjeni časopis.Divac je poročal s številnih olimpijskih iger, evropskih in svetovnih prvenstev in drugih največjih športnih tekmovanj doma in v tujini. Svojo pot v Delovi športni redakcij je začel leta 1970 kot honorarni novinar. Konec 70. let prejšnjega stoletja se je preselil k Tanjugu, po osamosvojitvi Slovenije, ko je tam dobil odpoved (»Rekli so, da nismo korektno poročali o vojni za Slovenijo,« je dejal), pa se je vrnil na Delo, kjer je ustvarjal do upokojitve leta 2017.»Vselej pozitivno naravnani Divac, ki ob prošnji za pomoč ni poznal besede ne, je zadnje poglavje svojega bogatega in polnega življenja dočakal v Izoli. Naj počiva v miru,«