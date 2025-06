Umrl je Srečko Jesenšek: legendarni »Pohorski car« izgubil bitko z rakom

Kolektiv GTC Kope je danes z žalostjo sporočil, da je mnogo prezgodaj umrl Srečko Jesenšek, nekdanji direktor podjetja GTC Kope. Njegova smrt je pretresla sodelavce, gorsko skupnost in vse, ki so ga poznali kot predanega in vizionarskega vodjo.

»Z žalostjo sporočamo, da nas je mnogo prezgodaj zapustil Srečko Jesenšek, nekdanji direktor GTC Kope. S svojo predanostjo in vizijo je pomembno prispeval k razvoju Kop. Njegov duh bo ostal zapisan v hribih, med drevesi in v srcih vseh, ki smo ga poznali. Naj počiva v miru,« so zapisali v poslovilnem sporočilu sodelavci s Kop.

Od Jesenška so se poslovili tudi v Slovenski smučarki zvezi.

»23. junija 2025 je umrl naš prijatelj Srečko Jesenšek, tehnični delegat FIS za alpske discipline od leta 1996. Od mladosti je bil predan alpskemu smučanju in je pomembno zaznamoval razvoj smučanja v Mariboru, Sloveniji in širše. Aktivno je sodeloval v Smučarskem klubu Branik, Smučarski šoli Pohorje, organizaciji Zlate Lisice in Pohorski vzpenjači. Bil je XXXV. Pohorski car. Poznamo ga kot velikega, neutrudnega in nepopustljivega borca, žal pa je v 62. letu starosti izgubil bitko z rakom.«

Srečkovi družini in njegovim najbližjim izrekamo najgloblje sožalje.

FOTO: Jure Eržen, Delo

Jesenšek je bil je eden ključnih akterjev pri modernizaciji infrastrukture na Kopah, bil pa je tudi nekdanji vodja Pohorske vzpenjače in eden izmed vodilnih v Športnem centru Pohorje, kjer se je pred leti znašel v sodnem postopku zaradi obtožb o poslovni goljufiji. Tožilstvo je nato umaknilo obtožnico zoper Jesenška, s čimer se je zaključilo eno odmevnejših sodnih poglavij v zgodovini pohorskega turizma.