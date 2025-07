Umrl je znameniti koroški učitelj, publicist, vizionar in kulturni aktivist

»Z globoko žalostjo in veliko hvaležnostjo se poslavljamo od Franca Kukovice, ustanovitelja Pedagoškega združenja Koroške, ki je umrl v 92. letu starosti,« je sporočilo Strokovno pedagoško združenje Koroška.

Franc Kukovica je bil veliko več kot pedagog. Bil je vizionar, graditelj mostov med narodnima skupnostima, neomajen zagovornik pravic koroških Slovenk in Slovencev in človek z izjemno toplino. Z ustanovitvijo združenja leta 1984 je postavil temelje za trajnostni razvoj dvojezičnega šolstva na Koroškem.

Danilo Katz mu je v imenu Pedagoškega združenja podelil naslov častnega predsednika. FOTO: Strokovno Pedagoško Združenje Koroška

Skupaj z ženo Slavko in predano ekipo je poskrbel, da so imeli otroci v manjšinskem šolstvu dostop do kakovostnih učnih gradiv in živahnega pouka slovenščine. Na pobudo združenja je nastalo več kot 100 učbenikov, učnih iger in digitalnih orodij.

Poseben mejnik je bilo leto 2002, ko je na njegovo pobudo takrat mladi pedagog Danilo Katz, današnji predsednik združenja, razvil prvo digitalno učno programsko opremo o Koroški v slovenščini – vizionarski projekt za tisti čas.

Tudi pričevalec nacističnega preganjanja

Kukovica ni bil le pedagog, ampak tudi pričevalec nacističnega preganjanja. Rojen je bil 2. novembra 1933, njegova družina pa je bila med nacistično okupacijo kot del slovenske narodne skupnosti izgnana. Kot odrasel je svojo zgodbo z veliko dostojanstva delil v okviru Narodnega sklada Republike Avstrije – postal je pomemben glas kulture spominjanja v vseavstrijskem prostoru.

Bil je tudi podpredsednik Zveze slovenskih organizacij, kjer se je na politični ravni zavzemal za pravice slovenske narodne skupnosti.

Danilo Katz je ob njegovi smrti dejal:»Franc Kukovica ni bil samo učitelj – bil je učitelj življenja. Iz izkušnje preganjanja in izključenosti je ustvaril prihodnost: z izobrazbo, pogumom in človečnostjo. Pokazal nam je, kako lahko spomin, izobrazba in človečnost ustvarijo trdne temelje za pravičnejšo družbo.«

Leta 2023 mu je Danilo Katz v imenu Pedagoškega združenja podelil naslov častnega predsednika – kot izraz najgloblje hvaležnosti za njegovo življenjsko delo. A njegovo največje poslanstvo ostaja: generacija otrok, ki se lahko zahvaljujoč njemu s ponosom izražajo v svojem jeziku ali se učijo jezika svojega soseda oziroma sosede.

»Dragi Franc, tvoj glas nam bo manjkal – tvoje delo pa bo živelo naprej,« je sporočilo za javnost zaključilo Strokovno pedagoško združenje Koroška.