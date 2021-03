Umrl je slovenski strokovnjak in dolgoletni direktor

Vladimir Žumer. FOTO: Leon Vidic, Delo

Umrl je dolgoletni direktor in sodelavec Arhiva Republike Slovenijeki je s strokovnim znanjem več desetletij skrbel za stik slovenske arhivistike s sodobnimi svetovnimi usmeritvami, so sporočili iz Arhiva RS.Žumer se je rodil 26. avgusta leta 1949 v Voklem pri Kranju. Po diplomi iz zgodovine in sociologije na ljubljanski filozofski fakulteti se je leta 1973 zaposlil v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, kjer je vodil tudi Enoto za zunanjo ljubljansko regijo.Leta 1986 je Žumer postal svetovalec direktorice za koordinacijo in razvoj arhivske službe v Arhivu Republike Slovenije. Od leta 1988 je bil namestnik direktorice, od leta 1993 pa do 2004 pa direktor tega arhiva. Kasneje je Žumer vodil tudi Arhivski center za strokovni razvoj pri Arhivu Republike Slovenije, pa so ob spominu nanj zapisali na spletni strani Arhivskega društva Slovenije.Žumer si je, kot so še zapisali v društvu, v slovenski arhivistiki pridobil veliko strokovno znanje, ki ga je nesebično razdajal stanovskim kolegom, študentom arhivistike, delavcem, ki delajo z dokumentarnim gradivom pri imetnikih, uporabnikom arhivskega gradiva ter vsem, ki so želeli njegov strokovni nasvet ali mnenje.Kot so še zapisali pri društvu, je bil Žumer tudi eden redkih strokovnjakov pri nas, ki dobro obvladajo vsa najpomembnejša področja arhivske dejavnosti. Obenem pa je veliko pripomogel tudi k popularizaciji arhivske dejavnosti v Sloveniji.