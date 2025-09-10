SLOVO

Umrl je še zadnji partizanski tiskar Friderik

Po upokojitvi je deloval kot ljubiteljski slikar.
Fotografija: Friderik Hrast. FOTO: Dejan Javornik 
Friderik Hrast. FOTO: Dejan Javornik 

M. U.
10.09.2025 ob 19:03
M. U.
Kot navaja Delo, je umrl Friderik Hrast, zadnji slovenski partizanski tiskar.

Bil je gospodarstvenik, direktor Imosa, ukvarjal se je s politiko, bil pa je tudi miličnik in kriminalist. Študij na pravni fakulteti je končal ob delu in ga nadaljeval z magisterijem iz sociologije in politologije.

