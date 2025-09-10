SLOVO
Umrl je še zadnji partizanski tiskar Friderik
Po upokojitvi je deloval kot ljubiteljski slikar.
Kot navaja Delo, je umrl Friderik Hrast, zadnji slovenski partizanski tiskar.
Bil je gospodarstvenik, direktor Imosa, ukvarjal se je s politiko, bil pa je tudi miličnik in kriminalist. Študij na pravni fakulteti je končal ob delu in ga nadaljeval z magisterijem iz sociologije in politologije.
Po upokojitvi je deloval kot ljubiteljski slikar.
