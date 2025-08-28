Umrl je priznani slovenski zdravnik in nekdanji poslanec

V 83. letu starosti je umrl Jože Magdič, nevropsihiater, jungovski analitik in dolgoletni član mednarodne zveze za analitično psihologijo.

Magdič je predaval na številnih domačih in mednarodnih srečanjih, bil mentor in supervizor za psihoanalizo ter sodni izvedenec na področju psihiatrije.

Bil je tudi aktiven politik, poslanec, državni svetnik ter občinski svetnik v Murski Soboti. Aktivno je sodeloval v Lions klubu Murska Sobota, katerega ustanovni član je bil, in se vključil v številne humanitarne dejavnosti. »Jože je bil velik humanist, kar je dokazoval vsak dan skozi udejanjanje svojih življenjskih načel, pri svojem poklicnem delu in s svojo aktivnostjo v klubu, v katerem je s svojim predanim delom in iskreno privrženostjo ideji lionizma zapustil neizbrisen pečat,« so zapisali v Lions Klub Murska Sobota.