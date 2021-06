Umrl je priznani slovenski kirurg, kolegi se poslavljajo od njega

Silvo Lipovšek. FOTO: Skok

Infektolog celjske bolnišniceje na twitterju objavil, da je umrl oče specializacije iz otroške kirurgije v Slovenije. Med drugim je bil vodja ekipe programa za usposabljanje specializantov kirurgije na področju otroške kirurgije na otroškem oddelku kirurških strok Splošne bolnišnice Celje, preden se je upokojil.Po pisanju portala Sekcije kirurgov otroške kirurgije – Skok se je Silvo Lipovšek rodil leta 1945 v Argentini slovenskim staršem.Medicino je študiral na medicinski fakulteti v Buenos Aires in jo zaključil s diplomo leta 1974, specializacijo pa dopolnil v ZDA, in sicer na področju »anorektalnih malformacij« in »kirurgije novorojenčkov« v otroški bolnišnici v Denverju, Kolorado, (1990). Po desetletju dela v Buenos Airesu, kjer je bil ustanovitelj oddelka za otroško kirurgijo občinske bolnišnice, se je leta 2003 za stalno preselil v Slovenijo.Kot specialist kirurg se je zaposlil na otroškem oddelku kirurških strok Splošne bolnišnice Celje, kjer je deloval od leta 2004 do 2011, piše Skok. Med drugim je bil vodja ekipe in programa za usposabljanje specializantov kirurgije na področju otroške kirurgije na otroškem oddelku kirurških strok Splošne bolnišnice Celje (2007–2011). Od leta 2011 je bil specialist kirurg, namestnik predstojnika in predstojnik otroške kirurgije v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.Bil je pobudnik Sekcije kirurgov otroške kirurgije (SKOK-SZD) za pripravo programa in priznanje otroške kirurgije kot specializacije v Sloveniji. Cilj je bil dosežen 15. junija 2015, ko je skupščina ZZS priznala otroško kirurgijo kot specializacijo.Zdravnik iz celjske bolnišnice Potočnik je ob smrti svojega kolega zapisal. »Umrl je Velikan. Prof. Silvo Lipovšek, oče specializacije iz otroške kirurgije v Sloveniji. Živel je polno in s svojo neustavljivo energijo premikal gore. Vzor zdravnika in človeka za vse, ki smo ga poznali. Naj počiva v miru!«: »Danes nas je zapustil dragi mentor, prijatelj, oče otroške kirurgije v Sloveniji. Naučil nas je vztrajnosti, predanosti in tudi tega, kaj pomeni biti zdravnik z odprtim srcem. Dragi Silvo, hvala ti za vse, brez tebe ne bi bilo vseh poti, ki si jih s svojo vnemo začrtal. V naših srcih in mislih ostajaš za vedno tukaj pri nas.«: »Bil je pobudnik in tudi eden od glavnih zaslužnih za uveljavitev in priznanje otroške kirurgije kot samostojne specializacije v Sloveniji. Vso življenje je posvetil otroški kirurgiji in omogočal izobrazbo mladim, navdušenim bodočim otroškim kirurgom, željnim znanja o kirurgiji s predanostjo do zdravljenja otrok. Pravil je, da se otroški kirurgi ne izobrazijo samo tehnično, ampak tudi v pristopu do otroka in njegovih svojcev. »Otrok ni pomanjšan odrasel človek«! Pri otrocih so določene posebnosti, ki jih je treba dobro poznati, kot so otroška anatomija, obolenja, razvoj, patologija, psihologija in strahovi, ki niso enaki, kot pri odraslih, zato potrebujejo drugačen postop in obravnavo.'' Zdravnik z Veliko začetnico, počivajte v miru.«