Umrl je priljubljeni slovenski igralec

Igor Žužek. FOTO: SLG Celje

Na spletni strani Gledališča Celje so sporočili, da je umrl igralec, dolgoletni član njihovega igralskega ansambla. Konec meseca bi dopolnil 60 let.»Sporočamo žalostno vest, da nas je veliko prezgodaj zapustil sodelavec in prijatelj Igor Žužek. Ostal boš v naših srcih in na naših odrskih deskah. Dragi Igor, počivaj v miru!« so ob izgubi zapisali v Gledališču Celje.Igor Žužek se je rodil leta 1960, kratko biografijo pa so objavili na portalu slovenskega gledališča Sigledal. Bil je gledališki igralec in gledališki pedagog. Študiral je na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Po končanem tretjem letniku se je zaposlil v SKB na oddelku za vrednostne papirje, kjer je preživel osem let. Ves čas je bil aktiven kot amaterski igralec na Loškem odru v Škofji Loki. Leta 1992 se je odločil, da odide v Moskvo na študij igralstva na GITIS-RATI, kjer je diplomiral leta 1996, zatem pa se je vrnil v Slovenijo. V Gledališču Celje (prej SLG Celje) je bil zaposlen od septembra leta 1997, kjer je odigral preko 50 vlog. Nazadnje v predstavi Vsak glas šteje.Žužek je posnel tudi 21 kratkih in celovečernih filmov, epizodne vloge v nekaj nadaljevankah in nanizankah ter nekaj reklam. V amaterskih gledališčih je kot režiser postavil na oder nekaj deset predstav. Živel je v Škofji Loki.