Umrl je Peter Juratovec

Umrl je televizijski režiser Peter Juratovec, dolgoletni sodelavec RTV Slovenija, ki je sodil med začetnike televizijske ustvarjalnosti pri nas, poroča MMC. Režiral je številne uspešne, nepozabne razvedrilne oddaje, kot so Poletna noč, Mario, Spet doma, Melodije morja in sonca, Ema ter Tarča. V zadnjih letih poklicne poti je bil dejaven tudi v Informativnemu programu Televizije Slovenija. Med drugim je od njenega nastanka v letu 2004 in do leta 2016 režiral Tarčo.

Bogata kariera

Rodil se je 26. decembra 1951 v Kopru. Po služenju vojaškega roka je leta 1972 začel kot tonski tehnik na Radiu Koper, kjer je uvedel sodobne tonske prijeme. Soustvarjal je več nagrajenih radijskih iger in med letoma 1973–1978 pripravljal glasbeno oddajo Vročih sto kilovatov, prvo tovrstno v nekdanji Jugoslaviji.

Z delom je nadaljeval na Televiziji Koper-Capodistria, kjer je bil aktiven kot režiser v vseh žanrih – od dokumentarnega do zabavnega programa. Njegova specializacija so bile zahtevne večkamerne oddaje v živo. Bil je režiser zgodovinskih prenosov, kot sta odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije (1991) in vstop države v EU (2004).

V 80. letih je režiral prebojne glasbene oddaje Alta Pressione in Videomix, ki sta pomembno zaznamovali televizijski prostor. V 90. letih je sledila oddaja Karaoke z Dejo Mušič, kasneje pa tudi priredba gledališke uspešnice Bužec on, bušca jaz (2002).

Režiral je številne druge oddaje in prenose, med njimi 3 x 3, Zoom, Slovenska popevka, Titanik, Moja Slovenija ter festival Melodije morja in sonca. Bil je tudi režiser volilnih soočenj, državnih proslav in podelitev priznanj.

Za svoje delo je prejel viktorja za posebne dosežke (2002) ter priznanja RTV Slovenija za dolgoletno delo (2005) in življenjsko delo (2013). Njegova otroka Mojca in Marco Juratovec delujeta v medijski produkciji.