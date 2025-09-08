Umrl je nekdanji vidni slovenski politik

Portal delo.si poroča, da je umrl nekdanji pomembni slovenski politik Andrej Marinc, ki je bil predsednik izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. Umrl je v 95. letu starosti. Veljal je za edinega še živečega predstavnika vodilne slovenske politične garniture iz časov socializma v sedemdesetih in osemdesetih letih, piše omenjeni portal. V politiki je bil do leta 1990.

Andrej Marinc in Milan Kučan FOTO: Jože Suhadolnik

Opravljal različne funkcije

Po pisanju spletne Wikipedije je Marinc med svojo kariero opravljal različne funkcije. Od leta 1968 je bil sekretar CK ZKS. Nekaj let kasneje, od 27. novembra 1972 do 9. maja 1978, je bil predsednik izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. Na čelu takratne slovenske vlade je nasledil Staneta Kavčiča. Bil je podpredsednik ZIS ter eden izmed članov predsedstva CK ZKJ iz Slovenije.

Med letoma 1982 in 1986 je bil predsednik CK ZKS. Bil je tudi član predsedstva SRS, še piše spletna Wikipedija.