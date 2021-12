Umrl je Lovro Šturm

Danes zjutraj je v 84. letu starosti umrl nekdanji pravosodni minister v prvi Janševi vladi in nekdanji ustavni sodnik Lovro Šturm, je sporočil novinar Nove 24.

Šturm je bil rojen 19. maja 1938 v Ljubljani. Bil je uveljavljeni pravnik. Med 7. junijem in 30. novembrom 2000 je bil minister za šolstvo in šport Republike Slovenije. Med 3. decembrom 2004 in 21. novembrom 2008 je bil minister za pravosodje Republike Slovenije. Od novembra 2011 do januarja 2016 je bil predsednik Zbora za republiko.

Bil je profesor za upravno pravo na ljubljanski pravni fakulteti in predstojnik Inštutita za javno upravo PF; podeljen mu je bil tudi naziv zaslužni profesor ljubljanske univerze (2013). Bil je tudi dekan Fakultete za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu v Ljubljani (2010–2013).

Za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti je 2020 prejel srebrni red za zasluge RS.