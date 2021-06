Umrl je legendarni slovenski humorist

Toni Gašperič. FOTO: Simona Fajfar

V 77. letu starosti je umrl priljubljeni belokranjski humorist, poroča Dolenjski list. Gašperič je bil človek številnih darov, satirične misli in širokega nasmeha ter dolgoletni sopotnik slovenskega javnega radia.Gašperič, pisec več tisoč humoresk, satiričnih nizov, kot so Ljudje z zaščitenimi hrbti, Vsi smo na ražnju, Kdo je lahko komunist, Humoreske in Moja teta Mara, avtobiografskih spominov na otroštvo in odraščanje Povej jim in drugih knjižnih del in zbirk, se je 5. maja 1945 kot tretji otrokina rodil v Metliki.Bil je pogost gost nacionalne televizije in sodelavec številnih vseslovenskih ter pomembnejših regionalnih tiskanih, kasneje tudi lokalnih elektronskih medijev. V obdobju največje priljubljenosti in dejavnosti ga je bilo najti tako rekoč povsod. Bil je pedagog in osnovnošolski ravnatelj. Uveljavljen je bil tudi kot pisec popevk in narodnozabavnih pesmi.