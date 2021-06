Umrl je legendarni Franc Sever Franta

V 99. letu starosti je umrl, slovenski partizan, letalec, pisatelj in gospodarstvenik, so sporočili iz Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.Rojen je bil 21. marca 1923 v Šent Juriju pri Grosupljem. Kot 18-letnik je vstopil v Grosupeljsko četo, se pridružil partizanom, bil je komandant Zidanškove brigade in operativnega štaba Šlandrove in Zidanškove brigade: »Osvoboditev je doživel na Koroškem kot major Jugoslovanske armade.«Znan je tudi po tem, kako je kot komandant na zasneženi Menini planini z drznim manevriranjem rešil svoje partizanske fante in jih »pripeljal iz smrtonosnega obroča okupatorske in kolaborantske soldateske«. O tem govori tudi knjiga na Menini planini, obstaja pa tudi film, ki nosi naslov Preboj.Po vojni je bil direktor Aerodroma Ljubljana, do upokojitve direktor Inex Adria Airways. Nepreklicno je odstopil po letalski nesreči na Korziki. Bil je prejemnik mnogih državnih priznanj, pred dvema letoma je postal tudi častni občan Ljubljane.