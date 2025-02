Umrl je Ladislav Rožič

V 68. letu starosti je umrl dolgoletni sindikalist Ladislav Rožič, so za STA potrdili v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Rožič je bil zadnja leta generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije pri ZSSS in član nadzornega sveta Kapitalske družbe, v preteklosti pa je bil tudi državni svetnik.

Rožič je bil zadnja leta znan predvsem kot borec za pravice zaposlenih v trgovini. Bil je eden najaktivnejših zagovornikov zaprtja trgovin ob nedeljah, ki so ga poslanci na predlog sindikata delavcev trgovine uzakonili leta 2020.

Ladislav Rožič leta 2018. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Konec leta 2023 je sindikat pod Rožičem sprožil tudi peticijo za dostojno plačilo in delo v trgovini, s katero so na koncu dosegli podaljšanje kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine.

Novembra lani je odmevala tudi kritika, ki jo je sindikat delavcev trgovine naslovil na Mercator. Vodstvo družbe in njene lastnike je Rožič pozval k vzpostavitvi transparentnega socialnega dialoga, k spoštovanju slovenske zakonodaje in socialnih standardov, oživitvi humanitarnega sklada, premisleku o nadaljnjih dejanjih, vzpostavitvi zadostnega števila varnostnikov ter zavedanju, "da ima tudi glas zaposlenih moč in da bo ignoriranje teh pozivov imelo posledice tako znotraj podjetja kot v javnem prostoru".