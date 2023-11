Umrl je Jože Trošt

V starosti 83 let se je poslovil skladatelj, zborovodja in pedagog Jože Trošt, poroča spletni portal Sigic. Pečat je vtisnil v cerkveni glasbi, kjer je vodil več zborov, obnovil orgelsko šolo v Ljubljani in urejal revijo Cerkveni glasbenik. Bil je tudi organist in profesor. Napisal je več sakralnih del.

Trošt se je rodil leta 1940 na Colu nad Ajdovščino. Po študiju na ljubljanski teološki fakulteti je študiral na Papeškem inštitutu za cerkveno glasbo v Rimu, zatem je študiral še dirigiranje in kompozicijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Od leta 1970 je bil vodja kora (regens chori) v ljubljanski stolnici. Postal je tudi predavatelj cerkvene glasbe na teološki fakulteti, kjer je poučeval do leta 2003. Vodil je poletne duhovno-glasbene seminarje za organiste, zborovodje in pevce. Izobrazil je več slovenskih organistov in vodil več zborov.

Skoraj 30 let je vodil Mešani pevski zbor Antona Foersterja, za katerega je napisal tudi številne skladbe. Vodil je tudi Akademski pevski zbor Alojzij Mav in zbor bogoslovcev Bogoslovnega semenišča.

Odlikovan z redom za zasluge za življenjsko delo

Kot skladatelj je ustvarjal večinoma sakralna dela, med drugim več del za praznike in nedelje cerkvenega leta ter za različne priložnosti. Napisal je tudi več kot 20 maš. Med posvetnimi deli je zapustil skladbe za orgle, zbore in priredbe narodnih pesmi.

Sodeloval je pri pripravi glasbenega sporeda ob obiskih papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji leta 1996 in 1999. Ob drugem obisku je 2500-članski združeni pevski zbor izvedel njegovo Šestnajsto mašo, posvečeno Antonu Martinu Slomšku, ki ga je papež takrat razglasil za blaženega.

Za svoje delo je med drugim prejel zlato priznanje Zveze kulturnih društev Ljubljana za umetniško vodenje MePZ Anton Foerster ter Gallusovo značko Javnega sklada za kulturne dejavnosti za dolgoletno uspešno delo na področju ljubiteljskega zborovskega petja.

Lani ga je takratni predsednik republike Borut Pahor odlikoval z redom za zasluge za življenjsko delo in pečat, ki ga je vtisnil v slovenski zborovski glasbi. "Vsestransko delovanje ter obsežni ustvarjalni in poustvarjalni opus pomenita izjemni prispevek Jožeta Trošta k slovenski sakralni in posvetni kulturi," je pisalo v utemeljitvi.