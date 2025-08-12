Umrl je Jože Kopitar

»Z žalostjo sporočamo, da se je poslovil Jože Kopitar, ki je leta 2013 prejel zlati celjski grb za življenjsko delo z mladimi na področju atletike ter bogato športno in arhitekturno zapuščino,« so zapis velikemu športniku, arhitektu in človeku začeli na Mestni občini Celje, kjer so novico o smrti Jožeta Kopitarja tudi delili s svetom.

Že kot mlad fant je bil Kopitar zelo uspešen član telovadnega društva Sokol, takoj po drugi svetovni vojni pa se je začel resneje ukvarjati z atletiko in zmagoval v krosu ter ostalih atletskih disciplinah. Atletiko je intenzivno treniral tudi med študijem arhitekture.

»Nanizal je vrsto odmevnih uspehov, več let zapored je bil članski prvak Jugoslavije, leta 1957 je postavil nov svetovni rekord v metu kopja. Ves čas je izobraževal in svoje znanje prenašal na mlade športnike, vzgojil je vrsto odličnih atletov in atletinj. Jože Kopitar je prejemnik Bloudkove plakete, srebrne plakete Atletske zveze Slovenije in priznanja Mednarodnega olimpijskega komiteja Slovenije,« so se njegovih največjih uspehov spomnili na celjski občini.

Od Jožeta Kopitarja so se poslovili tudi pri Atletski zvezi Slovenije, še dolgo pa se ga bodo spominjali njegovi bližnji, številni prijatelji in sokrajani ter vsi, ki so z njim sodelovali in ga poznali.