Umrl je Ivo Grobelnik: »Srčen, izjemen, velik človek« (FOTO)

V 102. letu je umrl Ivan Grobelnik Ivo, še zadnji od šestih aktivistov Osvobodilne fronte, ki so leta 1944 rešili zapornike iz celjskega Starega piskra. Bil je častni meščan Celja, leta 2004 je prejel tudi zlati častni znak svobode Republike Slovenije.

Iz kabineta župana Mestne občine Celje so sporočili, da je celjski mestni svet Grobelniku leta 2019 podelil naziv častni meščan Celja za junaško dejanje osvoboditve zapornikov iz Starega piskra, za negovanje spoštljivega spomina dna narodnoosvobodilni boj in boj proti nacifašizmu ter za širjenje domoljubja in pravičnosti.

Ivo Grobelnik. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Kot so spomnili, so v noči s 14. na 15. december 1944 Ivo Grobelnik,r,iniz zloglasnega nemškega zapora, celjskega Starega piskra, osvobodili več kot 120 zapornikov. Pri tem jim je pomagal paznik, ki jim je odprl vrata. Številne med njimi so nameravali že naslednji dan odpeljati v Maribor na usmrtitev.

Za svoje dejanje je Grobelnik leta 2004 prejel zlati častni znak svobode Republike Slovenije. Kot so takrat zapisali v obrazložitvi odlikovanja, je s soborci brez strela in prelite krvi obvladal in onemogočil pazniško in stražarsko posadko ter osvobodil okoli 127 političnih zapornikov.