Umrl je Gorazd Makarovič

Iz Slovenskega etnografskega muzeja (SEM) so sporočili, da je umrl dr. Gorazd Makarovič, nekdanji sodelavec in kustos za zbirke ljudske umetnosti v SEM.

Bil je doktor umetnostne zgodovine in etnolog, ki je opravil številne pionirske študije posameznih sestavin slovenske ljudske umetnosti, kot so poslikane panjske končnice in slike na steklo, postavil je temelje za razumevanje kontekstov ljudske umetnosti in z monografijo Slovenska ljudska umetnost: Zgodovina likovne umetnosti na kmetijah (1981) prispeval sintezo tega področja, so sporočili iz muzeja.

»Njegovo znanje, strast in predanost so bili neprecenljivi, njegovo delo pa bo ostalo trajna zapuščina za prihodnje generacije. Bil je tudi izjemen človek, s katerim smo delili nepozabne trenutke. Njegova prijaznost, pripravljenost na delitev svojega znanja s kolegi, toplina in smisel za humor so nas vedno navdajali z veseljem in optimizmom,« so se poslovili z ganljivimi besedami in družini izrekli iskreno sožalje.

»V naših srcih bo ostal za vedno zapisan kot izjemen strokovnjak, sodelavec in prijatelj. Hvala ti, Gorazd, za vse, kar si nam dal. Počivaj v miru,« so zaključili.