Umrl je Franc Uršič - Pišta

Umrl je režiser in scenarist Franc Uršič - Pišta, poroča MMC RTV Slovenija. Bil je dolgoletni sodelavec Televizije Slovenija, za katero je režiral kratke filme in celovečerne TV-igre za otroke in odrasle. Star je bil 92 let.

Uršič je v svet gibljivih slik vstopil kot igralec, veliko je sodeloval z Matjažem Klopčičem, pozneje pa se je posvetil režiranju za tedanjo TV Ljubljana. Sodeloval je tudi z razvedrilnim ter glasbenim in baletnim programom ter svojo poklicno pot sklenil kot režiser reklamnih spotov.

V zgodovino se je zapisal s svojimi izvirnimi režijskimi prijemi in izpiljenimi dialogi. Njegova posebnost so bili posebni učinki, ki so v 70. letih preteklega stoletja predstavljali velik izziv, še poroča MMC.

Kot igralec je med drugim nastopil v celovečernih filmih Idealist Igorja Pretnarja, Praznovanje pomladi Franceta Štiglica in Rdeče klasje Živojina Pavlovića.