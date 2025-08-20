Glasbeni svet zavit v črnino, umrl je Andrej Rupnik

Ljubitelji glasbe, še posebej domačnega zvena harmonike, žalujejo. Poslovil se je znani istrski harmonikar Andrej Rupnik, prijateljem bolj znan kot Andrejček. Ob nenadnem slovesu so družabna omrežja preplavili ganljivi zapisi tistih, ki ga bodo ohranili v prelepem spominu, mnogim je namreč s svojo družbo polepšal dan, marsikateri družabni dogodek pa je obogatil s svojo glasbo.

Andrej Rupnik je z zvokom harmonike, ki se jo je naučil igrati povsem sam, ljudi na različnih dogodkih razveseljeval samostojno, bil je del zasedbe Farmer, sodeloval pa je tudi z Ansamblom Bivje. »Kot članica Ansambla Bivje s težkim srcem sprejemam, da ga ni več med nami,« je med drugim zapisala Neli Žlof, od glasbenika pa se je z ganljivim zapisom poslovil tudi kitarist in Andrejev dobri prijatelj Walter Smotlak: »Dosegla me je žalostna novica, da nas je moj dolgoletni prijatelj to noč za vedno zapustil. Družilo naju je posebno prijateljstvo, saj sva leta 2012 ustanovila skupino Farmer ter z glasbo in petjem razveseljevala na tisoče ljudi. Na žalost se od danes najino skupno petje ne bo več slišalo na feštah. Dragi Andrej, manjkal mi boš!«

»Neizmerno žalosten moram napisat, da se je poslovil Andrej Rupnik Andrejček. Bil je zelo dober, prijeten in pozitiven človek. Zlobe ni poznal. Vsi so ga imeli radi, ker si ga moral imeti rad, zaradi dobre energije, ki jo je vedno oddajal. Bil je zelo dober harmonikar samouk, z odličnim posluhom. Z njim igrati na vsaki veselici je bilo veselje in sila enostavno. Samo si ga pustil igrati in je začel nizati komade iz svojega neskončnega repertoarja,« pa je o glasbenem kolegu med drugim zapisal pianist Robert Vatovec.

Od odličnega glasbenika so se poslovili tudi v Kulturnem društvu harmonikarjev Izola. FOTO: Facebook

Od odličnega glasbenika in človeka z velikim srcem, kot ga opisujejo vsi, ki so ga poznali, so se poslovili tudi v Kulturnem društvu harmonikarjev Izola. »Prejeli smo žalostno vest, da nas je zapustil glasbeni prijatelj, harmonikar Andrej Rupnik-Andrejček. Ni minilo leto dni, odkar si na našem odru s svojo skupino veselo zaigral na naši Reviji harmonikarjev. Pogrešali bomo tvojo pozitivno energijo in veselje do harmonike. Počivaj v miru,« so zapisali ter družini pokojnega izrekli iskreno sožalje.