V SLOVO

Glasbeni svet zavit v črnino, umrl je Andrej Rupnik

Bil je odličen harmonikar in človek z velikim srcem, vedo povedati tisti, ki so ga poznali.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Tomertu/Getty Images
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Tomertu/Getty Images

B. K. P.
20.08.2025 ob 12:49
20.08.2025 ob 12:49
B. K. P.
20.08.2025 ob 12:49
20.08.2025 ob 12:49

Poslušajte

Čas branja: 2:33 min.

Ljubitelji glasbe, še posebej domačnega zvena harmonike, žalujejo. Poslovil se je znani istrski harmonikar Andrej Rupnik, prijateljem bolj znan kot Andrejček. Ob nenadnem slovesu so družabna omrežja preplavili ganljivi zapisi tistih, ki ga bodo ohranili v prelepem spominu, mnogim je namreč s svojo družbo polepšal dan, marsikateri družabni dogodek pa je obogatil s svojo glasbo.

Andrej Rupnik je z zvokom harmonike, ki se jo je naučil igrati povsem sam, ljudi na različnih dogodkih razveseljeval samostojno, bil je del zasedbe Farmer, sodeloval pa je tudi z Ansamblom Bivje. »Kot članica Ansambla Bivje s težkim srcem sprejemam, da ga ni več med nami,« je med drugim zapisala Neli Žlof, od glasbenika pa se je z ganljivim zapisom poslovil tudi kitarist in Andrejev dobri prijatelj Walter Smotlak: »Dosegla me je žalostna novica, da nas je moj dolgoletni prijatelj to noč za vedno zapustil. Družilo naju je posebno prijateljstvo, saj sva leta 2012 ustanovila skupino Farmer ter z glasbo in petjem razveseljevala na tisoče ljudi. Na žalost se od danes najino skupno petje ne bo več slišalo na feštah. Dragi Andrej, manjkal mi boš!«

»Neizmerno žalosten moram napisat, da se je poslovil Andrej Rupnik Andrejček. Bil je zelo dober, prijeten in pozitiven človek. Zlobe ni poznal. Vsi so ga imeli radi, ker si ga moral imeti rad, zaradi dobre energije, ki jo je vedno oddajal. Bil je zelo dober harmonikar samouk, z odličnim posluhom. Z njim igrati na vsaki veselici je bilo veselje in sila enostavno. Samo si ga pustil igrati in je začel nizati komade iz svojega neskončnega repertoarja,« pa je o glasbenem kolegu med drugim zapisal pianist Robert Vatovec

Od odličnega glasbenika so se poslovili tudi v Kulturnem društvu harmonikarjev Izola. FOTO: Facebook
Od odličnega glasbenika so se poslovili tudi v Kulturnem društvu harmonikarjev Izola. FOTO: Facebook

Od odličnega glasbenika in človeka z velikim srcem, kot ga opisujejo vsi, ki so ga poznali, so se poslovili tudi v Kulturnem društvu harmonikarjev Izola. »Prejeli smo žalostno vest, da nas je zapustil glasbeni prijatelj, harmonikar Andrej Rupnik-Andrejček. Ni minilo leto dni, odkar si na našem odru s svojo skupino veselo zaigral na naši Reviji harmonikarjev. Pogrešali bomo tvojo pozitivno energijo in veselje do harmonike. Počivaj v miru,« so zapisali ter družini pokojnega izrekli iskreno sožalje.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Andrej Rupnik smrt slovo harmonikar glasba

Priporočamo

Slovenija še vedno išče srečnega dobitnika 37 milijonov, Marjeta ima zanj posebno sporočilo
Slovenijo zajele nevihte, Arso prižgal oranžno (FOTO)
Glasbeni svet zavit v črnino, umrl je Andrej Rupnik
Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Komentarji:

Priporočamo

Slovenija še vedno išče srečnega dobitnika 37 milijonov, Marjeta ima zanj posebno sporočilo
Slovenijo zajele nevihte, Arso prižgal oranžno (FOTO)
Glasbeni svet zavit v črnino, umrl je Andrej Rupnik
Katarina Čas žaluje: Hvala za vso ljubezen in vse najine dogodivščine (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.