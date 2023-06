Umrl eden vplivnejših slovenskih gospodarstvenikov

Iz Murske Sobote je zjutraj prišla žalostna novica, da je po kratki in hudi bolezni ugasnilo življenje pomembnega gospodarstvenika Stanka Polaniča. Zgradil je poslovni imperij, ki s svojimi podjetji spada med najpomembnejše zaposlovalce v Pomurju.

Daljše obdobje je bil eden vplivnejših in pomembnejših gospodarstvenikov, zlasti gradbincev, na državnem nivoju.

Polanič je bil v osemdesetih letih direktor nekdanjega Splošnega gradbenega podjetja Pomurje, nato pa je isto podjetje pod imenom Pomgrad leta 1998 s partnerji prevzel.

Pozneje je s poslovnimi partnerji kupil tudi Kmetijsko gospodarstvo Rakičan in ga preoblikovali v današnjo skupino Panvita, zdaj jo vodi njegov sin Peter.

Stanko Polanič se je sicer uradno upokojil že leta 2013, lani je na 15. kongresu o prometu in prometni infrastrukturi s strani DRC – Združenja za promet in prometno infrastrukturo Slovenije prejel častitljivo nagrado za življenjsko delo.

»Več kot ponosni sporočamo, da je Stanko Polanič, dolgoletni lastnik in direktor SGP Pomgrad, prejel častitljivo nagrado za življenjsko delo, za trajen prispevek v gradbeništvu in doprinos pri razvoju Pomurja. Njegovo delo in prejeta nagrada so pomembna spodbuda vsem nam, da mu sledimo na njegovi poti,« so oktobra lani zapisali v SGP Pomgrad.