Umrl eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov

Umrl je lastnik in generalni direktor družbe Mik Celje Franci Pliberšek, so potrdili na Občini Vojnik. Bil je eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov. Septembra lani je podjetje, ki po podatkih z njihove spletne strani zaposluje 200 rednih in 120 zunanjih sodelavcev, v Vojniku odprlo center za inovacije Inštitut dr. Petra Novaka.

Podjetje Mik je proizvajalec PVC, ALU in lesenega stavbnega pohištva ter ponudnik celovitih investicijskih, energijsko učinkovitih in estetskih rešitev za posodobitve ali nove zasteklitve objektov. Ustanovil ga je Pliberšek, ki je leta 1990 popoldansko obrt nadgradil v samostojno podjetje.

Franci Pliberšek, generalni direktor MIK Celje. FOTO: Jože Suhadolnik

Po podatkih iz baze ebonitete.si je Mik leto 2023 končal z 21,7 milijona evrov prihodkov od prodaje in 1,3 milijona evrov čistega dobička. Lani je podjetje v Vojniku odprlo nov razvojni inštitut; projekt je vreden okoli 21 milijonov evrov, v njem pa so med drugim prostori za mlada in zagonska podjetja.

Vzpostavitev razvojnega inštituta je pomembna za vojniško občino, saj je odprl tudi nova delovna mesta. Občina Vojnik je oktobra letos Pliberšku podelila zlato priznanje za razvoj gospodarstva in podjetništva ter za dobrodelnost.