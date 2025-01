Umrl eden najuglednejših slovenskih kardiologov in znanstvenikov zadnjih desetletij

Po dolgi in zahrbtni bolezni je v nedeljo, 12. januarja 2025, umrl profesor dr. Bojan Vrtovec, eden najuglednejših slovenskih kardiologov in znanstvenikov zadnjih desetletij. Njegovo življenje in delo sta zaznamovali neizmerna intelektualna radovednost in neomajna zavezanost medicinski znanosti.

»Profesor Vrtovec je bil več kot izjemen zdravnik in znanstvenik – bil je človek, ki je vsakomur, ki je imel srečo delati z njim, pustil neizbrisen pečat s svojo toplino, odprtostjo in predanostjo. Bil je intelektualec v pravem pomenu besede – človek, ki je s svojo vedoželjnostjo in nenehnim iskanjem resnice dvigoval meje znanosti in hkrati navdihoval svoje kolege in študente. Njegova zapuščina presega zgolj medicinske dosežke, saj je kot mentor in mislec spodbujal celosten razvoj kardiovaskularne znanstvene skupnosti v Sloveniji, ki se bo še naprej navdihovala z njegovim delom in vizijo. V teh težkih trenutkih izražamo globoko sožalje družini, bližnjim in prijateljem profesorja dr. Bojana Vrtovca. Naj vas tolaži spomin na njegovo izjemno življenje in neizbrisno zapuščino, ki jo je zapustil,« so zapisali na Interni kliniki UKC Ljubljana.

