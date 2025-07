Odvetnik Antonio Novak sodbe vrhovnega sodišča še ni prevzel, jo je pa v ječi prejel njegov klient, ki ga je poklical in mu povedal, da je bila zahteva za varstvo zakonitosti zavrnjena. »Če je tako, bomo pa vložili ustavno pritožbo,« napoveduje odvetnik. V svetu kazenskega sodstva zastopa Sebastiena Abramova, ki je bil zaradi umora svojega dekleta Sare Veber in drugih kaznivih dejanj – tudi zadeve Odžagana roka – obsojen na 29 let zapora. Dobili bi 1,6 milijona evrov Nekoč je bil Sebastian Colarič, a se je preimenoval v Sebastiena Abramova. Zgodba o poskusu zavarovalniške goljufije je bila ...