Umirajoči prodal za 22.000 evrov čajev

Čeprav se je samooklicani zdravnik Franjo Keleminović z vsemi možnimi pravnimi sredstvi upiral odhodu v slovenski zapor, se mu ne bo mogel izogniti. Za novogoriškim okrožnim sodiščem je namreč tudi koprsko višje zavrnilo njegov predlog za alternativno prestajanje enoletne zaporne kazni. Oseminšestdesetletnik je bil spoznan za krivega, da je običajen oderuh, ki je vedel, da so Ajdovki Avi Curk šteti dnevi, a ji je septembra 2013 tri dni pred smrtjo za svoje komaj kaj vredne zvarke izpulil še 10.000 evrov.

Julija 2013 Avi odkrijejo močno napredovalega raka. Avgusta 2013 dr. Oskarju plača 12.500 evrov. 5. septembra 2013 mu odnese še 10.000 evrov. 8. septembra 2013 Ava umre.

Vrhunski mazač

Jelcin, Berlusconi, Castro, Janez Pavel II., Drnovšek in številni drugi znani zemljani naj bi bili Keleminovićevi pacienti, ki jih je uspešno pozdravil, se je pohvalil v enem od intervjujev. Sam se je poimenoval za dr. Oskarja. Naš predsednik je pred leti dejal, da je res preizkusil njegovo metodo zdravljenja raka, »ampak daleč od tega, da bi to kakor koli vplivalo na to, kar zdaj počnem, ali na ta moj preobrat. In tudi ne bi rad s svojim zdravstvenim ravnanjem usmerjal ljudi. V tistem času sem recimo dvema znancema, ki sta imela raka, dal Oskarjevo telefonsko številko, žal sta zdaj že oba mrtva.« Mrtev je tudi dr. Janez Drnovšek.

Franjo Keleminović ni dr. FOTO: Dejan Javornik

Zgodba o nesrečni ravnateljici Osnovne šole Šturje pa sega v leto 2013, ko so ji julija diagnosticirali hitrega raka želodca in jo odpisali. V tistem času je dr. Oskar ordiniral na Goriškem, in ker se je o njem širil glas, da čudežno zdravi za uradno medicino odpisane ljudi, je poiskala njegovo pomoč.

Obljubljal ji je, da bo še živela in plesala, a morala ga bo ubogati, upoštevati strogi post, se klistirati, piti njegove čaje. Ti pa so bili preklemano dragi, saj naj bi, tako je dr. Oskar povedal Avi, v njej bila zelo dragocena sestavina, ki uničuje rakave celice. Avgusta 2013 mu je za terapijo plačala skoraj 12.000 evrov. Do zadnjega je upala, da bo res še naprej živela in plesala, in le tri dni pred smrtjo je dr. Oskarju za kvečjemu nekaj stotakov vredne čaje odnesla še 10.000 evrov. Umrla je 8. septembra.

Na novogoriški okrožni kazenski sodniji so Keleminoviću sodili zaradi oderuštva, obtožen pa je bil tudi mazaštva, saj se je z zdravljenjem ukvarjal brez medicinske izobrazbe. Tožilstvo je zanj predlagalo kazen dveh let zapora, Avinim svojcem pa bi moral vrniti tudi ves denar, ki mu ga je ta plačala za nekaj, kar ji ni prav nič pomagalo.

78.871 EVROV je denarna kazen.

Prvostopenjska sodba se je glasila, da organom pregona ni uspelo dokazati, da bi Ajdovko odvračal od uradne medicine, nedvomno pa je oderuh, zato so ga obsodili na leto dni pogojne ječe. Po pritožbi tožilstva je koprsko višje sodišče to kazen spremenilo v leto dni pravega zapora, Keleminović pa mora plačati tudi 78.871 evrov denarne kazni in Avini družini vrniti 21.900 evrov. Po mnenju višjih sodnikov namreč za tako zavržno dejanje, kot ga je storil, pogojna kazen ni ustrezna.

Janez Drnovšek je preizkusil Hrvatovo metodo zdravljenja raka. FOTO: Blaž Samec

Pravnomočni sodbi z zahtevo za varstvo zakonitosti Hrvat ugovarja na vrhovnem sodišču, kjer o tej zadevi še niso razpravljali. Vmes pa je njegov pravni stroj poskusil z vsemi sredstvi, da ne bi odšel v zapor.

Pred nekaj meseci nam je direktor novogoriškega okrožnega sodišča Andrej Oblak povedal, da je oktobra lani vložil predlog za nadomestno izvršitev kazni v treh možnih oblikah: v obliki zapora ob koncu tedna, z izvrševanjem dela v splošno korist oziroma s hišnim zaporom. Njegovo prošnjo je sodišče novembra zavrnilo oziroma zavrglo. Ker denarne kazni še vedno ni plačal in tudi Avinim svojcem ni vrnil 22 tisočakov, so mu zapretili z izvršbo.

Keleminović se je na odločbo Novogoričanov pritožil, vendar so koprski višji sodniki 21. marca pritožbo zavrgli. Dr. Oskar, ki je na sojenju očitke na svoj račun odločno zanikal in lagal, da je zdravniško izobrazbo pridobil na eni od ukrajinskih univerz, bo kmalu prejel poziv na prestajanje kazni.