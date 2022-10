Kdor se pelje mimo Policijske postaje Šiška, lahko že skoraj leto dni spremlja popoln propad nekega posameznika. Kdor se pelje mimo, mu nikakor ne more biti jasno, kako lahko policisti opazujejo to samouničenje, ki se razpleta tik pod njihovimi okni. Kdor se pelje mimo, lahko opazi 61-letnega Osmana Agića, ki zapušča svet, ta pa ga je, kot kaže, že zapustil. In njegovega angela varuha, ime mu je Stane Prepadnik, slednji naj bi bil še edini, ki je, ne glede na vse slabo, kar je Osman storil sebi in drugim, še ostal in mu pomaga. Nedaleč proč od doma, kjer prihaja in odhaja množica šolarjev, je...