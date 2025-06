V sredo je bil v objemu atrija na Mestnem trgu 10 čudovit večer, ki je združil ljubitelje umetnosti in glasbe. Katarina Deletić je namreč v krogu prijateljev, družine in ljubiteljev umetnosti na ogled postavila svoje slike, v atriju pa je odprla tudi svoj prvi atelje. Dogodek je poimenovala Italia11 Dolce far niente. »V tem delu gre za zelo izvorno idejo, ki je v Sloveniji nismo vajeni.« »Do zdaj sem seveda ustvarjala doma. Potem sem po naključju odkrila ta čudoviti skriti kotiček ter ga takoj občutila kot svoj dom. In ko sem si ogledovala atrij, sem na vratih videla sporočilo, da oddajo pro...