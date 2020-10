Umetnost povezuje več generacij

Zadovoljstvo se je izražalo na vsakem koraku. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger

Nepozaben spomin

Člani likovne skupine LISE so ljubiteljski slikarji iz Maribora, avstrijskega Gradca in hrvaškega Zagorja.

Likovna sekcija LISE, ki deluje v okviru Kulturnega društva Studenci – Maribor, je organizirala tridnevno likovno kolonijo na prostem, in sicer v okrilju zelene narave Krajinskega parka Goričko. Tako so se iz Maribora podali na severovzhodni del naše domovine in se nastanili na kmetiji z nastanitvijo Panmanjo v Doliču v občini Kuzma, katere lastnik jeNekdanja lovska koča je lepo obnovljena in obiskovalcem ponuja ne samo prijazno okolje v neokrnjeni naravi, temveč tudi savno in masažni vodni bazen. Nedaleč od tromeje Avstrija- Slovenija-Madžarska, na jasi sredi gozda, so udeleženci kolonije imeli ob postavitvi svojih slikarskih stojal dovolj medsebojne razdalje in so lahko varno vihteli čopiče in se posvečali ustvarjanju.Člani likovne skupine LISE so sicer ljubiteljski slikarji iz Maribora, avstrijskega Gradca in hrvaškega Zagorja. Kolonije so se udeležile tudi tri študentke likovne pedagogike z mariborske pedagoške fakultete. Starši so prijavili še dve mlajši talentirani dekleti, ki imata dar za likovno izražanje – gimnazijko in osnovnošolko, sestrični iz Gornje Radgone. Tako je bila ta kolonija, ki se je je skupaj udeležilo 12 udeležencev v živo (dva iz tujine sta zaradi ogroženosti s koronavirusom sodelovala na daljavo), posebna v tem, da je pri likovnem ustvarjanju povezala različne generacije, od starejših, izkušenih upokojenih ljubiteljev slikarstva do študentk likovne umetnosti in celo dveh mlajših deklet.Vodja LISE in organizator kolonijeje s seboj iz Maribora pripeljal tudi mentorico, likovno pedagoginjo, ki je udeležence usmerjala pri delu, jim svetovala pa tudi demonstrirala posamezne slikarske tehnike. Vsak si je tako izbral, kar mu je bilo najbližje. Ustvarjali so v različnih tehnikah: akril na platno, olje na platno, akvarel, tuš pa tudi v enkavstiki (slikanje z voski). Od motivov so prevladovali tipični za tamkajšnjo pokrajino: gozdovi, drevesa, potke, stara podeželska arhitektura itd., upodabljali pa so tudi značilne ptice tega območja, kot so bele štorklje.Ker je delo potekalo ves dan z zgolj krajšimi odmori, je nastalo veliko izdelkov, s ponosom so jih razstavili kar pred bližnjo okrepčevalnico Tromejnik Sukič, kamor so jih prišli občudovat tudi gostje. Za same udeležence so bili vtisi iz kolonije navdihujoči. Slednja je v celoti izpolnila njihova pričakovanja po skupinskem ustvarjanju in medgeneracijskem druženju. »Še več; prijetno počutje v objemu Krajinskega parka Goričko, gostoljubnost domačinov in čar jesenskega časa so jim pomagali vtisniti to kolonijo v nepozaben spomin. Za dokumentiranje prireditve je s svojo fotografsko kamero poskrbel dopisnik in fotografiz Gornje Radgone,« je razložil Holc.