Umetnost briše meje, jezikovne in politične: Radgoni utrdili čezmejno sodelovanje s čopiči

Na širšem območju Bad Radkersburga, ki ga le Mura loči od slovenske Gornje Radgone, je potekala že 31. mednarodna slikarska kolonija Vinogradi obeh bregov Mure 2025, ki je v lepo štajersko pokrajino pritegnila deset likovnih umetnikov, po pet iz Slovenije in Avstrije.

Po štiridnevnem ustvarjanju je vseh deset ustvarjalcev dela predstavilo na skupni razstavi, ki so jo slovesno odprli v Vitalhotelu der Parktherme v Bad Radkersburgu.

Janez Erjavec je pohvalil dobro sodelovanje umetnikov. FOTOGRAFIJi: Ludvik Kramberger

Most prijateljstva

Kolonija odseva tudi vse boljše sodelovanje med Radgonama. Organizatorji letošnjega dogodka so bili Društvo Iniciativa sosedstva, župan mesta Bad Radkersburga, mag. Karl Lautner, in Pomurski sejem Gornja Radgona s predsednikom uprave Janezom Erjavcem. V letošnji koloniji so ustvarjali Crista Nickl - Wlodkowski, Edith Marija Keckeis, Michael Uterluggauer, Ayad Krayem in Gerhard Guttmann iz Avstrije, slovenske barve pa so zastopali Igor Banfi, Bogdan Čobal, Matjaž Duh, Irena Gajser in Cvetka Hojnik.

V vseh letih je nastalo veliko likovnih del, ki zdaj krasijo objekte na tej in oni strani reke Mure.

Kolonija je pravzaprav most prijateljstva in dobrega sodelovanja med avstrijskimi in slovenskimi umetniki in prebivalci, ki živijo na obeh bregovih mejne reke. V vseh letih je nastalo veliko likovnih del, ki zdaj krasijo objekte na tej in oni strani Mure. Zbrane je nagovoril tudi Erjavec ter poudaril, da umetniški čopiči brišejo vse razlike in morebitne ovire med sosedi na obeh bregovih Mure, tudi jezične.

Razstava je sledila štiridnevnemu ustvarjanju.

Pohvalil je dobro sodelovanje z županom mag. Lautnerjem, ki je letos prevzel organizacijo in pokroviteljstvo kolonije. Slikarska dela, ustvarjena v koloniji, bodo konec avgusta razstavljena tudi na sejmu Agra 2025 na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni.

Ideja o slikarski koloniji se je porodila leta 1994 v znak dobrega čezmejnega sodelovanja Pomurskega sejma v Gornji Radgoni in takratnega Okrajnega glavarstva v Bad Radkersburgu. Prihodnja, 32. kolonija, bo na slovenski strani reke Mure, na območju Radgonsko-Kapelskih goric.