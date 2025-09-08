PRAZNOVALA 80. ROJSTNI DAN

Umetniška pot Milene Reščič: »Barve pripovedujejo zgodbo«

Milena M. Reščič je v krogu domačih proslavila 80. rojstni dan. Nadaljuje poslanstvo staršev, začetnikov kulturnega ustvarjanja v Meleh.
Rodila se je konec julija 1945. FOTO: Osebni arhiv
Rodila se je konec julija 1945. FOTO: Osebni arhiv

O. B.
08.09.2025 ob 05:20
O. B.
08.09.2025 ob 05:20

Med nami gotovo ni prav veliko takšnih, kot je Milena M. Reščič iz Črešnjevcev, ki je pred dnevi v družbi najdražjih v Gostilni, piceriji in pivovarni Kostanj v naselju Ptujska Cesta proslavila okrogli jubilej. Na videz krhka ženica, v resnici pa duhovno in fizično močna dama se je rodila konec julija 1945. Ponosna je lahko na prednike in vse, kar je dosegla v svojih 80 letih.

Prihaja iz znane kmetijsko-obrtniško-podjetniške družine Šaruga iz Melov pri Gornji Radgoni, ki neguje ljudsko kulturo in dediščino, kot sta jo gojila prednika, mama Milena in oče Feri, začetnika kulturnega in umetniškega ustvarjanja v kraju Mele in širše. Njuno poslanstvo so nadaljevali otroci Milena, Marija, že pokojna, in Sandi, ki je z družino lastnik domačije v Meleh in večjega dela vinogradov v Črešnjevcih.

Navdih za vsebino najde v naravi in poeziji.

Nagrajena dela

Milena je osnovno šolo obiskovala v Gornji Radgoni, učiteljišče v Murski Soboti, Pedagoško akademijo pa v Mariboru. Vesela je, da je poučevala osnove likovnega izobraževanja na več slovenskih šolah. »Pedagoško delo me je povsem zaposlovalo in imela sem srečo, da so vodstva šol to cenila, saj sem se lahko ob delu tudi sama dodatno izobraževala. Dela učencev so bila nagrajevana doma in povsod po svetu, kamor smo bili povabljeni. Najbolj me veseli, da se jih veliko ukvarja z umetnostjo, likovno, literarno, glasbeno, gledališko, filmsko ...« nam je povedala Milena, poročena Reščič. Vesela je, da se v družini razumejo, da je zdrava in da tudi v tretjem življenjskem obdobju dela na kulturnem področju.

Vesela je, da se v družini razumejo in da je zdrava. FOTO: Osebni arhiv
Vesela je, da se v družini razumejo in da je zdrava. FOTO: Osebni arhiv

»Slikarska dela Milene M. Reščič so metafizična abstrakcija, zgodbo katerih pripovedujejo barve. Navdih za vsebino del avtorica najde v naravi in poeziji, ki posamezniku vedno nudita nekaj več, kar je onkraj vseh fizičnih zaznav in čutenj. Gre za poglobljen razmislek o našem bivanju tukaj in zdaj, o nas, ki dirjamo k prihodnosti, čeprav smo v nenehnem primežu preteklosti,« je delo nekdanje učiteljice komentirala Petra Čeh, umetnostna zgodovinarka, direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, ki dodaja, da njena dela vsebujejo univerzalne modrosti in nas vabijo v zavetje, kjer se lahko počutimo domače in si odpočijemo od nenehnega hitenja.

Milena M. Reščič je slikarka in kiparka. FOTO: Oste Bakal
Milena M. Reščič je slikarka in kiparka. FOTO: Oste Bakal

