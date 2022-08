Umetnina na škarpi

Na začetku julija je na betonski steni ob cesti pri preboldski graščini in Domu godbenikov začela nastajati velika barvna poslikava akademskega slikarja in domačina Žiga Hriberška, ki je v tem kraju in zunaj njega ustvaril že več različnih poslikav.

Tokratna je največja doslej, saj je nastala na več kot 70 kvadratnih metrih stene, hkrati pa predstavlja zgodbo, tradicijo, ki se prepleta z zgodovino nekdanje tekstilne tovarne in godbe na pihala, ki je dolgo desetletja delovala kot Pihalna godba Tekstilne tovarne Prebold in bila ena od sekcij KD Svoboda Prebold.

Pobuda za poslikavo je prišla z občine in od njenega podžupana Marka Repnika, ki je tudi umetniški vodja pihalnega orkestra Godba Prebold. Sprva je bilo mišljeno, da bi naredil poslikavo na Domu godbenikov, ko pa je v neposredni bližini godbenega doma lani zrasla betonska škarpa, je lokacija poslikave takoj postala samoumevna, tako kot tudi motiv.

Ustvaril je že veliko poslikav, ta pa je največja doslej. Še večja se obeta na steni objekta pri krožišču v Latkovi vasi na Groblji.

Pihalni orkester je s svojim, že skoraj 100-letnim ustvarjanjem v ospredju preboldskega in spodnjesavinjskega kulturnega ustvarjanja in si kot takšno reprezentativno društvo zasluži tudi takšne pozornosti in časti v spomin na nekdanje, sedanje in prihodnje čase.

Osebni pečat

»Z veseljem sem sprejel ta izziv. Poslikava je nastajala slabe tri tedne. Stil je sproščen, lahko bi rekli modernističen oziroma kubističen,« nam je povedal avtor Žiga Hriberšek, ki vedno znova navdušuje s svojim umetniškim ustvarjanjem in posega po prestižnih nagradah. Poleg slikarstva se namreč ukvarja še z ilustracijo in oblikovanjem. »Kot ustvarjalec želim biti čim bolj vsestranski v slogu, motiviki in različnih tehnikah. Vse od oljnega slikarstva, stenske poslikave do digitalne ilustracije. Zanimajo me zelo različne stvari, zato ustvarjam na različnih področjih za različne kliente, zasebne zbiratelje, športne organizacije, razna podjetja in velike koncerne. Klub tej pestrosti si vedno prizadevam dati vsakemu projektu osebni pečat.« V zvezi s to poslikavo pa je še povedal: »Motiv je zgrajen iz razmerja med elementom godbe, ki je razprostrta po desni (višji) strani stene, in elementom notnega črtovja pesmi Slovenec sem, ki zajema nižji del stene. Godba, ki je upodobljena med korakanjem (kar se simbolično navezuje na tradicionalne prvomajske budnice), se namreč postopno transformira v barvne večkotnike in notno črtovje. Prav tako je že sama pozicija poslikave, med zdajšnjim godbenim domom in staro tekstilno tovarno, spomenik zgodovini godbe, ki se je začela kot fabriška godba.

Zbira nagrade Leta 2019 je na Bienalu slovenskega oblikovanja prejel Brumnovo priznanje za odličnost na področju grafičnega oblikovanja vinskih etiket. Kot del bienala je bilo njegovo delo razstavljeno v Narodni galeriji. Poleg tega so se buteljke Vinarstva Gonc z njegovimi etiketami pojavile v svetovnih publikacijah Forbes, New York Times. Letos je na slovenskem oglaševalskem festivalu SOF 2022 prejel zlato nagrado za ilustracijo Dobrodošli na krov. Zmagal je tudi na natečaju za prenovo nogometnega pokala Nogometne zveze Slovenije in oblikoval nov pokal.

S tem se še dodatno ohranja spomin na nekdanjo tovarno, ki je 160 let dajala kruh številnim generacijam iz Savinjske doline. Hkrati je poslikava lepa, zanimiva in prijetna obogatitev podobe tega dela Prebolda, ki sta mu v preteklosti in tudi še zdaj dajali velik pomen nekdanja tovarna in graščina Prebold, ki je tudi v zastavi in grbu občine, a zaradi denacionalizacije, neaktivnosti lastnikov in posledično propadanja ni v ponos kraju. To pa je že druga zgodba.