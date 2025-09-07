Umetniki na Zoisovem dvorcu (FOTO)

Oni dan je na Počakovo nad Radečami naneslo ljudi z vseh vetrov in vseh profilov; slikarje, fotografe, lutkarje, glasbenike, slaščičarje, profesorje, akademike, ornitologe pa tudi bolj ali manj navadne ljudi. Na posestvu Pristava Počakovo, ki je bila nekoč lovski dvorec družine Žige Zoisa, zdaj pa je njen lastnik Američan Chris Miller, je namreč potekalo srečanje udeležencev ex tempora Art Kum, ki ga je organiziralo Društvo za umetnost.

Na slikarski in fotografski koloniji, katere oče je pokojni slikar Jože Knez, tema slikanja ni določena, temveč ustvarja vsak po svojem občutku. Ko je Knez umrl, so se bali, da bo šel Kum v pozabo. Vendar je vskočil Zvone Perko in prevzel tehnične zadeve. Žal je tudi on umrl in od takrat za Art Kum skrbi vsestranski Zoran Cvar iz Loke pri Zidanem Mostu ob pomoči Nevenke Flajs.

Slikar Ciril Horjak (desno) in vsestranski Vili Lamovšek

Radeško občino preveva neka magičnost.

»Desetletja je kolonija potekala na Kumu, pred tremi leti pa smo ugotovili, da bi bilo zanimivo gledati Kum z nasprotne strani,« je na srečanju omenil Aleš Gulič - Leko. Ta ideja se je uresničila avgusta 2023, ko je ex tempore Art Kum prvič potekal v idiličnem okolju Zoisove graščine na Počakovem, ki je v lasti ameriškega priseljenca Millerja. »Radeško občino, v kateri stoji omenjena pristava, preveva neka magičnost, saj imajo tu čudežni studenec, ki zdravi vse bolezni, tu je tudi Škratova dolina, po kateri se lahko podaš na Kum, povzpneš se lahko na Nebeško goro, da ne omenjamo palčkov, ki jih je v Pravljični deželi na Jelovem, za katero skrbita Marinka Zorec in Jože Vitasovič, kar 500,« je pravljične znamenitosti, ki bi bile lahko motiv za slikanje, nanizal Gulič.

Priložnosti za klepet je bilo obilo.

Na tokratnem srečanju so v prenovljenem skednju pristave odprli razstavo del Cirila Horjaka, uveljavljenega akademskega slikarja, ilustratorja in striparja, prejemnika nagrade Prešernovega sklada 2024. Večer so zaključili z energičnim koncertom češkega reggae glasbenika Michala Šepsa.