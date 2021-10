Umetnike navdihnil mlin na veter

Želijo si sodelovanja

Slikanje stare opuščene kmečke hiše na Stari Gori

Vincenc Holc je slikal bližnje Blaguško jezero.

Ogled na zahvalno nedeljo



Slikarske kolonije so se udeležili: Vincenc Holc, Jelisava Jelka Leskovar, Bernarda Štafunko, Rastko Šlosel, Zlatka Albreht, Vinko Gregurec (HR), Maria Lipp Haring (A), Marjana Šket, Vojka Kanič, Ana Jecl, Branka Sternad in na daljavo Ivan Šalamon. Nastala dela si bo mogoče ogledati na zahvalno nedeljo, 7. novembra, v prostorih stare šole na Stari Gori, med 9. in 16. uro.

Veselo razpoloženi udeleženci likovne kolonije

Prvi dan so slikali v naravi. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger

Na Stari Gori pri Sv. Juriju ob Ščavnici, v prekrasnem ambientu mogočnih starodavnih lip, poznobaročne cerkve sv. Duha in edinega mlina na veter v Sloveniji, je Kulturno društvo Studenci Maribor, Likovna skupina LISE, pripravila 11. mednarodno likovno kolonijo Ustvarjajmo skupaj, Prlekija 2021. Sodelovalo je dvanajst ljubiteljskih slikarjev, ki jih je organizator in vodja kolonijepovabil na slikanje v svoj rojstni kraj, saj je rojen na Stari Gori in je tukaj tudi obiskoval osnovno šolo. Mentorica je bila likovna pedagoginjaKolonija je potekala v prijetnem in sproščenem vzdušju. Likovniki so prvi dan ustvarjali na prostem, drugi dan pa so se zaradi močnega vetra umaknili v prostore Turističnega društva Sv. Jurij ob Ščavnici, ki so v šolskem poslopju nekdanje OŠ Stara Gora. Med motivi, ki so jih slikali na svoja platna, so prevladovali takšni, ki jih je ponujala lepa okolica baročne cerkve sv. Duha. Tako je na primer izpod čopiča likovne pedagoginje Jelke Leskovar nastal mlin na veter, ena od slovitih starogorskih znamenitosti, ki predstavlja preprosto vaško kulturno dediščino. To je tudi edini mlin na veter v Slovenji in je bil kot tak ovekovečen na znamki Pošte Slovenije. Preostali udeleženci likovne kolonije so svoje stvaritve posvetili starim objektom na Stari Gori, vinogradom, Blaguškemu jezeru in lastnim zamislim, med katerimi so bila tudi tihožitja.Ob zaključku je o pomenu in delu umetnikov spregovorila mentorica. Likovnikom se je zahvalila za udeležbo, Vincencu Holcu za organizacijo, turističnemu društvu za gostoljubnost, da so jim omogočili slikati v njihovih prostorih. Pohvalila je tudi udeležence, ki so sledili njenim napotkom in tako ustvarili vredne likovne izdelke. Organizator Vincenc Holc je izrazil željo, da bi se likovniki še kdaj srečali v tem lepem kraju v osrčju Slovenskih goric. Staro Goro krasijo poznobaročna cerkev sv. Duha, v kateri so druge najstarejše orgle v Sloveniji, stari mlin na veter, lipov drevored s 60 starimi drevesi ter kmečki muzej z bogato zbirko predmetov, ki so jih okoliški prebivalci uporabljali v gospodinjstvih in pri delu na posesti v še ne tako davni preteklosti.Udeležence kolonije je nagovoril tudi predsednik Likovnega društva Sv. Jurij ob Ščavniciin izrazil zadovoljstvo, da so lahko na Stari Gori gostili likovnike iz Maribora, ki so sploh prvič ustvarjali v tem okolju. Njegova želja je, da bi bili tudi v prihodnje povezani in sodelovanje še poglobili. Želi si tudi, da bi se z deli likovnikov obeh društev predstavili na skupni likovni razstavi.