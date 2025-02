Umetna inteligenca je analizirala trg – Katero kriptovaluto kupiti danes v 2025

Nekateri jo uporabljajo za avtomatizirano trgovanje, drugi pa iščejo vpoglede v prihodnje trende in donosne naložbe. Tokrat smo jo vprašali, katero kriptovaluto kupiti v tem trenutku, in njen odgovor je bil Solaxy ($SOLX).

Razlage umetne inteligence so včasih dvomljive, tokratni predlog pa se zdi povsem utemeljen. Solana hitro raste, njena skupnost pa je vedno bolj naklonjena novim projektom. Kljub temu omrežje trpi zaradi preobremenjenosti in izpadov ob povečanem obsegu transakcij. Solaxy bi lahko bila rešitev, ki jo Solana potrebuje za svoj nadaljnji razvoj.

FOTO: Clickout Media

Solana v vzponu – ali je novi vodilni blockchain

V zadnjem letu se je število žetonov Solane povečalo kar devetkrat, vendar omrežje še vedno ni pripravljeno na popolno izkoriščenje svoje zmogljivosti. Kumulativna tržna vrednost ekosistema Solana se je januarja 2024 dvignila s 160 milijard na 903 milijarde dolarjev v letu 2025.

FOTO: Clickout Media

Solana omogoča transakcije v nekaj sekundah za delček centa, zaradi česar je postala priljubljena za memekovance in DeFi projekte.

Kljub temu Solana ni dosegla svojega teoretičnega maksimuma 65.000 transakcij na sekundo (TPS) in pogosto trpi zaradi preobremenjenosti, kar zmanjšuje njeno uporabnost. S prihajajočim $SOL ETF-jem na Coinbase bo povpraševanje po omrežju še naraščalo, kar kliče po zanesljivi rešitvi za skaliranje.

Solaxy ($SOLX): prva rešitev Layer-2 za Solano

Solaxy ($SOLX) je prvo omrežje Layer-2 za Solano, ki uporablja arhitekturo Ethereum rollup za razbremenitev glavnega omrežja. S tem omogoča hitrejšo obdelavo transakcij, nižje pristojbine in zmanjšano število neuspešnih transakcij.

FOTO: Clickout Media

Solaxyjeva modularna infrastruktura omogoča enostavno integracijo novih aplikacij, od memekovancev do naprednih finančnih platform in umetne inteligence. Njena arhitektura je posebej prilagojena za aplikacije, ki zahtevajo visoko hitrost in nizke stroške mikrotransakcij.

Poleg tega Solaxy povezuje ekosistema Solane in Ethereuma ter omogoča nemoten prenos sredstev in podatkov med obema verigama blokov. Njegov uporabni žeton $SOLX se uporablja za plačilo pristojbin in omogoča dostop do orodij za razvijalce.

Predprodaja žetonov $SOLX se je začela decembra in je do zdaj zbrala več kot 22,2 milijona dolarjev. Trenutno so žetoni na voljo po ceni 0,00164 USD, vendar se bo cena v nekaj urah zvišala. Poleg tega lahko imetniki žetonov zaslužijo 182-odstotno donosnost z njihovim zastavljanjem.

Analitiki napovedujejo, da bo cena $SOLX dosegla 0,032 USD, ko bo projektna ekipa vzpostavila omrežje Layer-2. Ob nadaljnji širitvi ekosistema bi se povpraševanje po $SOLX lahko povečalo, s čimer bi lahko do leta 2026 doseglo vrednost 0,02 USD.

Bo Solaxy pomagala Solani preseči bilijon dolarjev tržne vrednosti?

Če bo Solana nadaljevala rast z enakim tempom, bi lahko kmalu presegla tržno vrednost bilijon dolarjev. Solaxy bi lahko igrala ključno vlogo pri njenem skaliranju.

Ker je Solaxy neposredno povezana z uspehom Solane, se tudi zanjo obeta bikovsko leto. Spremljajte projekt na X in Telegramu ter ostanite obveščeni o napredku in posodobitvah predprodaje.

Za nakup $SOLX obiščite uradno spletno stran predprodaje, povežite svojo denarnico in plačajte z $USDT, $ETH, $BNB ali bančno kartico.

Naročnik oglasne vsebine je ClickOut Media