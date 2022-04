Ultra Trail prihaja: ultramaratonci, vinarji in kulinarika pod isto streho

Drugi konec tedna v maju bodo Vipavsko dolino z okolico okupirali športniki. A ne le navadni rekreativci, tudi takšni, ki prenesejo peklenske napore. Od 6. do 8. maja bo namreč potekala sedma izvedba gorskega ultramaratona Ultra Trail Vipavska dolina I feel Slovenia. V svetu so takšne zahtevne preizkušnje sicer že znane, posebnost vipavske pa je predvsem v lepoti narave.

Uživali bodo ob pogledih na čudovito naravo.

Ta športni spektakel si je po letih organizacije ustvaril ime med ljubitelji teka in je od leta 2015 do danes postal največja vzdržljivostna tekaška preizkušnja v Sloveniji. Tekači letos prihajajo iz 32 različnih držav sveta, kar je za organizatorje še dodaten izziv.

Neizprosni teren

»Prvi ultra trail v Sloveniji se bo začel v stari rimski utrdbi Castra v Ajdovščini. Šest označenih tekaških poti je speljanih po stezah, utrjenih planinskih in drugih poteh, čez dih jemajoče razglede roba Trnovske planote, prek najvišje vzpetine te kraške planote, Golakov in naprej prek mogočnega Čavna. Trase potekajo mimo Lijaka vse do Svete Gore nad Novo Gorico in vodijo skozi vinograde, vasice in pri tem prečkajo impozantno reko Vipavo, obiščejo smaragdno Sočo ter se po južnih grebenih Vipavskih brd na koncu v epskem vzponu povzpnejo na Nanos.

Tam tekači še zadnjič uzrejo poglede prek Julijskih Alp do Jadrana,« pojasni Boštjan Mikuž, gonilna sila mednarodnega tekmovanja. Kot še pravi, je trasa res izjemno lepa, ampak tudi ena zahtevnejših. »Na prvi pogled se morda to ne zdi, ampak je teren ponekod precej neizprosen zaradi kraškega kamenja,« je še pristavil. Letos so prvič povezali dve državi, saj bo najdaljša, 170-kilometrska razdalja emperor speljana še po italijanski strani. Tekači bodo na Trgu Evrope prečkali državno mejo, od koder jih trasa vodi na Goriški grad v Stari Gorici in se nato vrača po stezi na samostan Kostanjevica v našo domovino.

S sodelovanjem na ultramaratonski preizkušnji Mestna občina Nova Gorica in italijanska Občina Gorica simbolno vstopata v dogajanje, povezano z Evropsko prestolnico kulture, ki jo bosta gostili leta 2025.

Najvzdržljivejši bodo tekli tudi ponoči.

Glede čezmejnega povezovanja je Gorazd Škrt, dobri poznavalec turizma, jasen: »Več mesecev sem bil na Expu v Dubaju in iz prve roke lahko povem, da je Slovenijo kot samostojno državo težje tržiti, ko pa se tujcem pove, da je to nekje na poti med Benetkami in Dunajem, jo mnogo lažje umestijo v svoj načrt potovanja. Takšna povezovanja so zato s turističnega vidika ključnega pomena, saj ta prireditev nikakor ni le športna, ampak še kako tudi turistična.«

Gastronomski in vinski užitki

Prav tega, da je to velika priložnost, da se Vipavska dolina še bolj odpre širnemu svetu, se zavedajo tako organizatorji, občine, ki jih dogodek združuje, Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. V spremljevalni program so zato vključeni vinarji in gostinci iz vasi po celotni trasi.

V vasi Goče, ki se ponaša z največjim številom vinskih kleti na število prebivalcev, bodo tako skozi celotno tekmovanje za goste in spremljevalno osebje organizirani ogled vinogradov, predstavitev kletarjenja, degustacija vin v izbranih kleteh ter predstavitev produkta Vinar za en dan, kjer si lahko gostje zmešajo čisto svojo steklenico vipavca. Na Glavnem trgu v Vipavi pa bo potekal Beer & Burger fest.

Rekordno število tekačev Letos je na dogodek prijavljenih rekordnih 1400 tekačev iz 32 držav, kar UTVV I feel Slovenia postavlja na prvo mesto med tekaškimi trail prireditvami. Tekmovalcem je na voljo 6 tekaških razdalj: emperor 170 km (7700 višinskih metrov), centurion 107 km (5500 višinskih metrov), gladiator 54 km (2500 višinskih metrov), legionar 30 km (1600 višinskih metrov), asterix 13 km (300 višinskih metrov) in netekmovalni 8-km pohod obelix hike and wine (150 višinskih metrov), kjer bodo na svoj račun lahko prišli tudi pohodniki in ljubitelji lažjih pohodov ter izvrstne vipavske kulinarike. Na razdalji 50 km gladiator bo letos potekalo tudi državno prvenstvo v dolgem trailu pod okriljem Atletske zveze Slovenije. Maratonska preizkušnja pa je postavljena v dolino, kjer je leta 394 potekala ena najpomembnejših bitk poznega rimskega obdobja, bitka ob Mrzli reki oziroma bitka pri Frigidu.

V soboto, 7. maja, bodo obiskovalce zabavali člani skupine Batista Cadillac in lokalnih Dack Janiel's. V nedeljo, 8. maja, pa bo na relaciji Nova Gorica–Ajdovščina vozil vinski vlak Vipavska dolina z omejenim številom mest. Vlak, ki oživlja opuščeno železniško progo, bo z gastronomsko izkušnjo vrhunskih lokalnih vin, osebno prisotnostjo vinarja, domačimi prigrizki, vodenim sprehodom po starem mestnem jedru Ajdovščine in postankom v Dornberku odlično zaokrožil dogajanje športnega spektakla.