Ulična hrana tokrat brez preprek (FOTO)

Trg Leona Štuklja v Mariboru že od leta 2018 gosti avstrijsko turnejo Street Food Market, na kateri se več kot dvajset ponudnikov različne ulične hrane in pijače predstavi zahtevni štajerski publiki. Slabo vreme in takšne in drugačne omejitve, kot smo jih bili deležni v času pandemije, so dokončno pozabljeni, saj je trg od četrtka nabito poln in tako bo ostalo do jutri zvečer, ko se karavana seli naprej.

Ekipa OFEM 2023 je sklenila, da je po naporni organizaciji olimpijskega festivala evropske mladine napočil čas za uživanje.

Organizator in lastnik Factumeventa Mitja Špes z ženo Alenko

»Mariborčani nedeljska kosila še vedno najraje preživljamo pri mamah,« malce v šali, malce pa tudi zares pove Mitja Špes iz podjetja Factumevent, ki gosti turnejo že od vsega začetka.

»Tokrat nam je šlo vse na roko. Presenečeni smo, da se kljub tako visokim temperaturam množica rada druži na trgu ob dobri hrani in pijači,« je zadovoljen z letošnjo organizacijo, obiskom in ponudbo.

Odbojkarica Moni Potokar, ki okreva po poškodbi roke, v družbi soigralke Klare Milošič.