Ukvarjajo se s parkirišči, zdaj na reki Ljubljanici gradijo takšne turistične nastanitve (FOTO)

Trend plavajočih hišk v pristaniščih se v zadnjih letih razvija tudi v Sloveniji. Temu so sledili tudi v Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice (JP LPT), kjer so se odločili za novo turistično storitev - prenočevanje v plavajočih hiškah na reki Ljubljanici.

Lastniki so dve plavajoči hiški postavili konec leta, namestili pa so jih v pristanišču ob Špici oziroma Grubarjevem nabrežju. Za prenočitev jih bo mogoče najeti predvidoma od aprila dalje.

Z JP LPT so nam sporočili, da je bila nabavna vrednost hišk 214.366 evrov brez DDV, medtem pa še ni znano, koliko bo znašala nočitev.

V tem trenutku, kot pravijo, ne načrtujejo novih postavitev. Kakšna bo notranjost te nastanitve na vodi, še ni znano, je pa hiške postavilo podjetje, ki je naselje luksuznih plavajočih hišk s teraso in zasebno vročo kopeljo postavilo že v Marini Portorož. Tam je treba za nočitev odšteti okoli 200 evrov v spomladanskih mesecih in čez 300 evrov poleti.

V javnem podjetju JP LPT so nam dejali, da so za postavitev plavajočih nastanitvenih hišk pridobili ustrezna dovoljenja. »Plavajoče hiške so vpisane kot čoln, za kar smo pridobili ustrezna dovoljenja za privez ter dovoljenje za zadrževanje na čolnu po 24. uri,« so nam dejali.

Župan Zoran Janković je na novinarski konferenci dejal, da bo trženje oziroma upravljanje hišk prevzel Javni zavod Ljubljanski grad, ki že uspešno vodi hostel Celica. V 35-milijonskem projektu, kot piše N1, načrtujejo ureditev Ljubljanice do sotočja oziroma do gostilne Portal. Načrt je, da bi se od sotočja do Grubarjevega prekopa uredile nabrežine, ob tem pa se bodo dvignile tudi Plečnikove zapornice, ki bodo namenjene le še za ogled.