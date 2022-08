Ukrepi varčevanja z energijo se zaostrujejo: vlada odgovarja, kako bo pri nas

Potem ko je španska vlada sprejela niz nujnih ukrepov, katerih namen je zmanjšati potrošnjo energije ob zaostrujoči se energetski krizi v Evropi, ki jo je še poglobila ruska invazija na Ukrajino, smo preverili, kako je z ukrepi pri nas.

Podobne ukrepe je slovenska vlada sprejela že v začetku julija in na naše vprašanje, ali bodo veljavne ukrepe zaostrovali, so nam poslali odgovor, da se je »z ukrepi nemudoma odzvala na težave in motnje na svetovnem energetskem trgu in je o tej tematiki razpravljala na 7. redni seji ter v zvezi s tem sprejela sklepe v zvezi s tem«.

Med najpomembnejšimi je ukrep, da organi državne uprave, ki so upravljavci ali uporabniki stavb v lasti ali uporabi Republike Slovenije, zagotovijo, da se v stavbah in njihovih prostorih, ki imajo vgrajen klimatski sistem, prostori ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +25 °C ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %, razen kjer to zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ni mogoče. Predpisano velja tudi za zaposlene v stavbah, za tiste dele prostorov, ki omogočajo samostojno regulacijo notranje temperature prostorov.