Ukrajinski bolniki v slovenske bolnišnice, naši zdravstveni delavci pa na Poljsko

Minister za zdravje Janez Poklukar in poljski veleposlanik Krzysztof Olendzki sta danes v Ljubljani razpravljala o posledicah, ki jih ima vojna v Ukrajini na poljski zdravstveni sistem. Poklukar je napovedal, da bo Slovenija sprejela ukrajinske bolnike, dogovori potekajo tudi v smeri, da bi na Poljsko poslali posamezne zdravstvene delavce.

Poklukar je napovedal, da bo Slovenija poljskim zdravstvenim delavcem pomagala tako, da bodo v slovenske zdravstvene ustanove sprejeli ukrajinske bolnike. To naj bi sicer bili predvsem bolniki s področij rehabilitacije in zdravljenja tuberkuloze ter bolniki, ki potrebujejo hemodializo, ki so imeli opravljene transplantacije, onkološke bolnike, nosečnice in nekaj primerov z intenzivnih terapij.

Med begunci številni bolni otroci

»To so vsi bolniki, ki potrebujejo neodložljivo zdravstveno pomoč in za te bomo vedno poskrbeli in jim pomagali po svojih najboljših močeh,« je dejal Poklukar. Poudaril je še pomembnost, da bi premestitve bolnikov s Poljske potekala čim bolj tekoče. Zato so na torkovem zasedanju zdravstvenih ministrov EU tudi podprli predlog Poljske za oblikovanje posebnega mehanizma se premestitev bolnikov.

Na Poljskem je po podatkih veleposlanika trenutno 2.169.000 ukrajinskih beguncev, na dan pa pride več kot 100.000 novih. Med njimi je ogromno otrok, ki imajo najrazličnejše otroške bolezni. Čeprav poskušajo pomagati vsem, ki potrebujejo pomoč, je poudaril, da bolnišnice ne zmorejo sprejeti tako velikega števila novih bolnikov.

Izčrpani delavci na Poljskem

Olendzki se je ministru Poklukarju zahvalil za njegovo »odprtost«, zahvalil pa se je tudi vsem Slovencem, ki pomagajo in kažejo solidarnost z Ukrajino in Poljsko. »Na Poljskem ne bomo pozabili, koliko Poljakov ste sprejeli v Sloveniji leta 1939, ko je bila Poljska napadena s strani Nemčije in Sovjetske zveze. V tem trenutku Slovenci kažete enako solidarnost našim ukrajinskim sosedom,« je dejal veleposlanik.

Na ministrstvu so govorili tudi o pobudi Zdravniške zbornice Slovenije, ki predlaga, da bi posamezne zdravstvene delavce lahko poslali na Poljsko, s čimer bi razbremenili izčrpane delavce na Poljskem in pomagali poljskemu zdravstvenemu sistemu.

Slovenija po zatrjevanju Poklukarja neprestano spremlja evropska portala, preko katerih lahko države članice zaprosijo za pomoč. Dogovarjajo pa se tudi o neformalnih poteh, vse skupaj z željo po čim hitrejši pomoči. Točen datum začetka premeščanja bolnikov pa zaenkrat še ni znan.

Posebna pohvala za trud med covidom

K temu, da zdravstveni delavci kljub utrujenosti zaradi epidemije covida-19 želijo pomagati vsem, ki potrebujejo pomoč zaradi vojne v Ukrajini, je po Poklukarjevem mnenju pripomogel tudi današnji prispevek Svetovne zdravstvene organizacije, ki je zdravstvenim delavcem izročila posebno pohvalo za njihovo delo.

Plaketo je predstavnikom zdravstvenih in socialnih zavodov danes pred srečanjem z veleposlanikom simbolično predal Poklukar. »Zaposleni ste temeljni člen, na katerem temelji tako zdravstveni sistem, kot tudi dobrobit celotne družbe - in tega bi se morali vsi bolje zavedati,« je dejal.

Ob tem je izpostavil težke razmere, s katerimi so se spopadali med epidemijo in tudi vsakodnevno zaradi pomanjkanja kadrov. V prihodnje bo po njegovem mnenju treba več denarja vložiti prav v kadre, pa tudi v izobraževalni sistem, v varnost zaposlenih in v boljše delovne pogoje, so sporočili z ministrstva za zdravje.